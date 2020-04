Mbi 580 mijë të shëruar nga COVID-19 në mbarë botën

Numri i personave të shëruar nga koronavirusi i ri (COVID-19) në të gjithë botën ka tejkaluar shifrën 580 mijë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas faqes së internetit “Worldometer”, e cila përpilon të dhënat në lidhje me rastet dhe vdekjet e shënuara nga COVID-19, thuhet se 581.161 persona në botë janë shëruar nga koronavirusi.

Vendet me numrin më të madh të rasteve të shëruara janë Gjermania, me 85.400, Kina me 77.029, Spanja me 74.797, SHBA-ja me 63.510, Irani me 55.987, Italia me 42.727 dhe Franca me 34.420.

Për shkak të COVID-19 në të gjithë botën kanë humbur jetën 154.827 persona ndërsa ka arritur në 2.263.052 numri i rasteve. Ndërkohë në trajtim janë 1.527.064 persona të prekur nga COVID-19.