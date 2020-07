Mbi 3 mijë raste aktive me koronavirus në Kosovë

Në Kosovë numri i personave të infektuar me koronavirus ka arritur në 7 mijë e 137.



Që nga marsi e deri më sot, në Kosovë janë 3 mijë e 137 persona të infektuar me koronavirus.



Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës vetëm të dielën janë regjistruar edhe 220 raste të reja me koronavirus.



Të dhënat e IKSHPK-së, tregojnë se deri më tani në Kosovë janë 177 persona të cilët kanë vdekur nga koronavirusi, por që kishin edhe sëmundje të tjera shoqëruese, shkruan lajmi.net.



Ndërkaq në tërë vendin janë 3 mijë e 874 persona të cilët kanë arritur që të shërohen plotësisht nga COVID-19.



Bazuar në këto të dhëna të IKSHPK-së, aktualisht në tërë vendin janë 3 mijë e 86 raste aktive me koronavirus.



Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thekson se zbatimin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetësisë duhet ta bëjë çdo qytetar i Republikës së Kosovës, që të ruajë veten, të afërmit dhe të tjerët.



“Apelojmë te qytetarët, bizneset, gastronomia, që në mënyrë strikte të respektojnë distancën fizike, përdorimin e maskave, dezinfektimin dhe ajrosjen e lokaleve, duke pamundësuar përhapjen eventuale të infeksionit dhe shmangien e përhapjes në hapësirat e mbyllura”, thuhet në njoftim.