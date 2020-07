Mbi 2 mijë të shëruar nga koronavirusi në Kosovë

Gjatë ditës së martë u konfirmuan edhe 183 raste të reja me Covid-19 në Kosovë, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të prekurve me këtë virus në 3 mijë 886.



Ndërsa janë shëruar 57 pacientë, duke e çuar në 2 mijë e 3 numrin e përgjithshëm të të shëruarve. Kurse raste aktive janë 1 mijë e 801.



Nga 13 marsi kur edhe u shfaqen rastet e para me koronavirus në Kosovë, kanë humbur jetën 82 persona.



“Numri total i rasteve pozitive 3.886 raste nga 26.039 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2, me gjithsej 82 raste të vdekjes të cilët kanë pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 2.003 raste, kurse raste aktive 1.801”, thuhet në raportin e fundit të IKSHPK-së.