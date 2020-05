MASHTI: Hapja e shkollave dhe çerdheve, varet nga situata pandemike dhe rekomandimet e IKSHPK-së

Nxënësit kosovarë që nga 23 marsi i këtij viti, mësimet nuk po i ndjekin në bankat shkollore mirëpo përmes televizionit.

Kjo masë është ndërmarrë nga MASHTI për shkak të gjendjes me coronavirus në Kosovë, në më mënyrë që nxënësit të mos humbin nga procesi mësimor.

E vazhdimi i mësimit në distancë është paraparë të zgjasë deri në përfundim të këtij viti shkollor.

Kështu ka thënë për Telegrafin, zëvendësministri në detyrë i MASHTI, Jusuf Thaçi.

“Mësimi në distancë parashihet të mbahet deri në përfundim të këtij viti shkollor”, ka thënë Thaçi.

I pyetur se kur pritet të hapen shkollat dhe çerdhet për fëmijë, Thaçi tha se kjo varet nga situata me pandeminë dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike.

“Sa i përket hapjes së shkollave dhe çerdheve, kjo do të varet nga rekomandimet që jep Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKSHPK), në varësi të situatës me pandeminë”, u shpreh Thaçi.

Viti shkollor 2019/2020 për nxënësit e klasave 9,10 dhe 11 përfundon më 11 qershor 2020, kurse për nxënësit nga klasa e 1-8 përfundon dy javë më vonë më 26 qershor 2020.

Për maturantët ky vit shkollor përfundon më 20 maj 2020, ndërkaq MASHTI dje ka njoftuar se provimi shtetëror i Maturës do të mbahet në javën e parë të muajit korrik 2020.

Provimi i Maturës Shtetërore 2020 do të mbahet brenda një dite për të gjitha lëndët dhe për të gjithë maturantët. Testi do të ketë gjithsej 100 kërkesa (pyetje, detyra), nga 25 kërkesa për secilën nga katër lëndët e përfshira dhe do të zgjasë 150 minuta.