Maroku refuzon normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin

Maroku refuzon çdo formë të normalizimit me Izraelin, tha të dielën në mbrëmje kryeministri Saad-Eddine El-Othmani, raporton Anadolu Agency (AA).

“Ne refuzojmë të normalizojmë marrëdhëniet me entitetin sionist (Izrael) sepse kjo do ta forcojë atë për të shkelur të drejtat tjera të popullit palestinez”, tha El-Othmani në një takim me Partinë e tij Drejtësi dhe Zhvillim (PJD).

Ai tha që mbreti maroken, qeveria dhe njerëzit gjithmonë do të mbrojnë të drejtat e popullit palestinez dhe Xhaminë Al-Aksa në Kuds, të cilat Izraeli i pushtoi në vitin 1967.

Në vitin 1993, Maroku dhe Izraeli kanë pasur një lidhje diplomatike të nivelit të ulët pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Oslos midis palestinezëve dhe Izraelit. Sidoqoftë, Rabat pezulloi marrëdhëniet me Izraelin pas shpërthimit të kryengritjes palestineze në vitin 2000.



Në fillim të këtij muaji, Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe Izraeli njoftuan marrëveshje të ndërmjetësuar nga SHBA për të normalizuar marrëdhëniet e tyre, përfshirë hapjen e ambasadave në territorin e njëri-tjetrit.

Grupet palestineze kanë refuzuar marrëveshjen mes Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit, duke thënë se ajo nuk i shërben çështjes palestineze dhe injoron të drejtat e palestinezëve.