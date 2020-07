Maqedoni: Shqiptarët me 32 deputetë në Parlamentin

Bazuar në të dhënat e publikuara nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, partitë politike shqiptare do të kenë 32 deputetë.

Kjo është një ngjarje historike pasi është hera e parë që nga zgjedhjet e para parlmentare të vitit 1991 në Maqedoninë e Veriut që shqiptarët kapin këtë numër.

Deri më tani, numri më i lartë ka qenë 29 deputetë, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2008.

Bashkimi Demokratik për Integrim nën udhëheqjen e Ali Ahmetit do të ketë 15 deputet, pesë më shumë se sa në përbërjen e kaluar. Numrat e kësaj partie pritet të jenë vendimtar pë Qeverinë e re. Në njësinë e gjashtë BDI ka triumfuar me 7 deputet, në njësinë e pestë me 3 deputet, në të dytë me 3 dhe në të parën me 2 deputet.

Koalicioni mes dy partive, Aleanca për shqiptarët e Ziadin Selës, do të ketë 12 mandate deputetësh, një rritje e madhe e numrave në Parlament në krahasim me përbërjen e kaluar parlamentare. Në njësinë e gjashtë keto dy parti kanë ftuar 6 deputetë, në të pestën 1 deputet, në të dytën 3 dhe në njësinë e parë 2 deputet.

Lëvizja BESA e Bilall Kasamit e cila ishte në koalicion me LSDM-në e Zoran Zevit, arriti të marrë katër deputet.

Partia Demokratike e Menduh Thaçit mori vetëm një deputet në njësinë e gjashtë zgjedhore.