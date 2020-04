Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut njoftoi se nga koronavirusi i ri (COVID-19) kanë vdekur edhe katër persona, duke e çuar numrin e të vdekurve në 65, transmeton Anadolu Agency (AA).

Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 13 raste të reja me COVID-19, me çka numri i pacientëve të diagnostifikuar me koronavirus në vend arrin në 1.399.