“Lufta kundër strukturimit ndërkombëtar të FETO-s vazhdon me vendosmëri”

Ambasadori i Republikës së Turqisë në Kosovë, Çağrı Sakar, në një intervistë me shkrim për Anadolu Agency (AA) në lidhje me 15 Korrikun – Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar të Turqisë, u shpreh se tentativa për grusht shtet ishte sulmi më i përgjakshëm terrorist që iu është ekspozuar Turqisë.

“Natën e 15 korrikut 2016 pjesëtarët e Organizatës Terroriste Fetullahiste (FETO) të infiltruar në ushtrinë turke, duke dalë nga zingjiri i urdhërave të komandës, tentuan për grusht shtet në Turqi. Kjo përpjekje për grusht shtet është sulmi më i përgjakshëm terrorist që iu është ekspozuar vendit tonë gjatë gjithë historisë së tij. Atë natë, 251 qytetarë u martirizuan dhe më shumë se dy mijë qytetarë u plagosën”, rikujtoi ambasadori Sakar.

Ai gjithashtu shprehet se “tradhtarët me duar të përgjakura kanë bombarduar me aeroplanët tanë luftarak Kuvendin tonë, Presidencën, Organizatën e Inteligjencës Kombëtare, Qendrën e Operacioneve Speciale të Policisë dhe Selinë e Policisë në Ankara Gölbaşı”.

“U shkelen me tanke, u bombarduan nga ajri dhe u hodh zjar nga helikopterët mbi qytetarët tanë të cilën dolën në rrugë për të mbrojtur shtetin dhe demokracinë tonë. Tradhtarët FETO, të veshur si ushtarë, hodhën bomba mbi ushtarët e tyre pa hezituar”, theksoi Sakar.

Ambasadori turk në Prishtinë shprehet se këtë sulm të pabesë të organizuar nga FETO “ne e mposhtëm falë qindra mijëra qytetarëve të cilët guximshëm mbrojtën demokracinë tonë përball tankeve, avionëve dhe helikopterëve ushtarak”.

“Patjetër që merita më e madhe në eliminimin e kërcënimit të përjetuar natën e përpjekjes për grusht shteti padyshim që i takon popullit turk që kanë demonstruar se nuk e njohin asnjë forcë mbi vullnetin e tyre dhe janë të gatshëm të japin jetën e tyre për të mbrojtur shtetin e tyre dhe arritjet demokratike. Falë mbështetjes së dhënë rezistencës demokratike, të ushtarëve dhe policëve tanë që nuk pranuan të marrin pjesë në anën e tradhtarëve, si dhe qëndrimit të liderëve tanë politikë, sidomos të presidentit Erdoğan, ne e ndaluam grush shtetin, mbrojtëm demokracinë, vendin dhe popullin tonë”, tha Sakar.

Ai gjithashtu thotë se nuk është e mundur të fshihet nga kujtesa e popullit turk kjo tradhti që e shfaqi me 15 korrik rrjeti i FETO-së të cilët “përtej radikalizmit thuajse të robotizuar e keqpërdorin fenë ashtu si DEASH dhe Al-Kaeda”.

“Shteti ynë dhe të gjitha institucionet tona vazhdojnë të luftojnë kundër lidhjeve të brendshme dhe të jashtme të organizatës terroriste të pabesë”, shtoi ai.

Duke folur për strukturimin e FETO-s, ambasadori Sakar shprehet se “edhe pse përpjekja e dështuar e grushtit të shtetit të 15 korrikut është krimi më i përgjakshëm i kryer nga FETO, në thelb është vetëm maja e ajsbergut”.

“Dosja kriminale e rrjetit të ndotur të FETO-s është mjaft e fryrë. Nuk duhet të harrohet se përpjekja e grushtit të shtetit të 15 korrikut u krye sepse kërcënimi i paraqitur nga FETO ishte zbuluar dhe kishin filluar të ndërmerrën masat kundër kësaj organizate”, thotë ai.

“FETO me dekada, në Turqi e më pas në të gjithë botën krijoi një rrjet të errët me shkolla, kurse dhe konvikte. Në shkollat ​​që ai themeloi nën maskën e një lëvizjeje të pafajshme arsimore, ajo ngriti një grup dishepujsh radikalë, të cilët ndikuan në mendjet e reja dhe ndoqën udhëzimet e udhëheqjes së organizatës pa diskutim, dhe nuk njohën asnjë normë ligjore dhe morale”, shtoi ai.

Ambasadori Sakar gjithashtu shprehet se të diplomuarit e këtyre shkollave u vendosën në institucionet më kritike të shtetit duke vjedhur pyetjet e provimeve pranuese në institucionet turke dhe kanë eliminuar njerëzit që i shihnin si pengesa, përpara “qëllimeve të pista të organizatës”.

“Duke forcuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik duke abuzuar me burimet dhe autoritetin e shtetit në përputhje me interesat e organizatës, FETO ka kryer të gjitha llojet e krimeve në mënyrë që të rrisë me shpejtësi militantët e saj në institucionet ku ndodhen. Për këtë qëllim, duke krijuar prova të rreme kundër njerëzve të pafajshëm nga anëtarët e FETO, anëtarëve të gjyqësorit dhe departamenteve të policisë, dhe mijëra ushtarë, policë dhe burokratë u përjashtuan nga vendi i punës dhe u dënuan me burg për shkak të krimeve që kurrë nuk ishin kryer”, shprehet ai.

Përveç të gjitha këtyre, Sakar thotë se organizata terroriste e cila gjithashtu ka krijuar një strukturë serioze të inteligjencës përmes militantëve të saj në administratë, mijëra njerëzve u janë përgjuar zyret, shtëpitë dhe telefonatat në mënyra të paligjshme për t’i kërcënuar ose eliminuar në të ardhmen, duke filluar nga udhëheqësit më të lartë shtetëror, si dhe iu janë ruajtur pamjet dhe zërat e tyre në mënyrë që t’i përdorin ato duke i fabrikuar për qëllimet e tyre të ndyra.

“Si përmbledhje, FETO, e cila mund të përshkruhet si një organizatë terroriste e gjeneratës së re, nuk është një lëvizje që merret me arsim dhe bamirësi ashtu sikur përpiqet të paraqesë veten. Përkundrazi, është një kërcënim serioz për çdo vend në të cilin operon. Është një organizatë e errët dhe e fshehtë që përparon ambiciet e saj politike dhe ekonomike pas maskës së arsimit dhe bamirësisë. Si vendi që vuajti më shumë nga FETO, detyra jonë është të paralajmërojmë miqtë dhe aleatët tanë kundër identitetit të vërtetë dhe qëllimeve të ndyra të organizatës”, tha Sakar.

Duke folur rreth hapave të ndërmarra nga Turqia në luftën kundër FETO-s, ai tha se në katër vitet e kaluara, një nga prioritetet kryesore të shtetit turk ka qenë lufta kundër FETO brenda dhe jashtë vendit.

“Brenda vendit bazuar në parimin e së drejtës, ata të cilët ishin përgjegjës të tentativës tradhtare për grusht shtet u sollën para drejtësisë. Brenda kornizës së sundimit të ligjit, administrata shtetërore u pastrua nga militantët e kësaj organizate. U shkatërrua struktura paralele e shtetit që ata ndërtuan me shumë konfidencialitet ndër vite. E vërteta gradualisht ka filluar të kuptohet nga bashkësia ndërkombëtare edhe pse këta militantë, të cilët me dredhinat që i bënë ua nxinë jetën mijëra njerëzve të pafajshëm,vazhduan të bënin propagandë në arenën ndërkombëtare për vendin tonë”, tha Sakar.

“Nga ana tjetër, formacionet shqyrtuese të FETO-s në sektorin privat, që shtriheshin nga arsimi në media dhe sektori bankar dhe u përhapën në të gjitha fushat e ekonomisë, gjithashtu u eliminuan, dhe mekanizmat që ofrojnë financim për terrorizmin u shkatërruan një nga një”, shtoi ai.

Ambasadori turk gjithashtu tha se përkundër sprovës së jashtëzakonshme të sigurisë me të ciën përballen, “lufta jonë brenda vendit është realizuar në bazë të sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore”, duke shtuar se “u bënë përpjekje për të shmangur ankesat dhe u krijuan mekanizma të reja për të ekzaminuar dhe zgjidhur ankesat”.

“Në këtë proces, FETO ka pësuar një transformim të rëndësishëm. Ajo humbi shtyllën kurrizore në Turqi dhe tani po përpiqet të mbijetojë duke u ristrukturuar jashtë shtetit. Kështu, struktura e luftimit me FETO jashtë Turqisë fitoi një rëndësi më të madhe”, shtoi ai.

– “Luftimi i strukturës ndërkombëtare të FETO-s, një nga pikat kryesore të diplomacisë turke”

Ambasadori Sakar theksoi se luftimi i strukturës ndërkombëtare të FETO-së mbetet një nga pikat kryesore të agjendës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë.

“Në këtë kontekst, duke u nisur nga fakti që FETO është një kërcënim i sigurisë për vendet në të cilat operon, në të gjitha kontaktet që kemi me bashkëbiseduesit tanë të huaj, ceket që organizata synon të krijojë fusha politike dhe ekonomike të ndikimit dhe nuk ngurron të shkelë ligjet e vendeve në të cilat operon, si dhe vepron si një organizatë kriminele dhe e inteligjencës. Nga ana tjetër, masat administrative dhe proceset gjyqësore janë vendosur me qëllim të ngushtimit të zonës së lëvizjes së organizatës terroriste FETO jashtë vendit dhe për të parandaluar anëtarët e saj të shpëtojnë nga drejtësia dhe transferimet e parave”, thotë Sakar.

Gjithashtu, ai shprehet se në kuadër të rasteve të hapura në Turqi i kanë paraqitur kërkesat tona për ekstradim të personave udhëheqës te strukturimit të FETO-s jashtë vendit.

“Punimet mbi kërkesën për ngrirjen e pasurive të organizatës terroriste FETO për individë dhe institucione të përfshira në organizatë dhe sigurimin e financimit të organizatës kryhen në koordinim me institucionet tona përkatëse. Nga ana tjetër jemi duke vazhuar nismat tona për mbylljen e institucioneve arsimore jashtë vendit të lidhura me FETO-n, të çlirohen nga elementët e FETO-s dhe të bartën në Fondacionin Maarif. Rezultate konkrete të përpjekjeve intensive me kontributet e Ambasadave tona jashtë vendit vazhdojnë të merren”, tha Sakar.

Ai shprehet se edhe pse jo në një mënyrë të shpejtë, ka filluar të kuptohet ne planin ndërkombëtar se FETO, e cila mund të përshkruhet si një organizatë terroriste e gjeneratës së re, nuk është një lëvizje e cila merret me çështje të arsimit dhe humanitare e cila tenton të paraqesë veten ashtu, “është një organizatë e cila ka qëllime të errëta ekonomike dhe politike”.

“Vende dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare kanë deklaruar FETO-n si një organizatë terroriste. Në këtë kontekst, fillimisht FETO u shpall për herë të parë si një organizatë terroriste në Takimin e 43-të të Organizatës së Bashkëpunimit të Jashtëm (OIC) të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) të mbajtur nga Këshilli i Ministrave i Republikës Turke të Qipros Veriore. Një vendim i ngjashëm u mor nga Asambleja Parlamentare Aziatike më 1 dhjetor 2016. Më 27 Janar 2017, ajo u konfirmua në Konferencën e 12-të të Shoqatës Parlamentare të OIC. Përveç kësaj, Gjykata Supreme e Pakistanit e përcaktoi FETO-n si një organizatë terroriste me vendimin e saj më 28 dhjetor 2018”, tha Sakar.

Ai rikujton se më 9 gusht 2019 në Kuvendin e Madh Kombëtar të Turqisë katër Grupe Parlamentare të partive politike në lidhje me luftën kundër FETO-s dhanë një deklaratë në të cilën thuhet se duke filluar nga Fetullah Gyleni dhe pjesëtarët tjerë të FETO-s, pritet që të ekstradohen në Turqi.

“Kjo na dha forcë në punimet tona në luftën kundër FETO-s. Ndërgjegjësimi për FETO-n në vendet e treta ka rezultuar në monitorim dhe hetim të ngushtë të veprimtarive të këtyre elementeve në këto vende. Në vende të ndryshme, transaksionet e paligjshme të ndërmarra nga subjektet e lidhura me FETO-n janë zbuluar. U sigurua deportimi për në Turqi i më shumë se 120 anëtarë të FETO-s nga më shumë se 20 vende, duke përfshirë këtu edhe ata që u deportuan në vendet e treta”, tha Sakar.

Deri më tani, 38 vende pjesërisht ose plotësisht, kanë ndërprerë aktivitetet e shkollave dhe kurseve të gjuhës të cilat janë të lidhura me FETO-në, ndërsa në 20 vende shkollat janë transferuar tek Fondacioni Maarif i Turqisë. Për më tepër, Fondacioni Maarif ka hapur shkolla të reja në 22 vende. Këto përpjekje, sipas Sakar, kanë rritur presionin ndaj anëtarëve të organizatës jashtë vendit dhe ka pasur një tkurrje serioze në organizimin dhe manovrimin e organizatës jashtë shtetit.

“Përderisa FETO pësoi një çrregullim të dukshëm në rrjetin global, duke shfrytëzuar organizatën, PR dhe lobimin, duke përdorur lajme të rreme, mundohet të krijojë histori ankese, filloi të shfaqet prap në media dhe të forcojë bashkëpunimin me mjedisin armiqësor të Turqisë”, tha Sakar, duke shtuar se “me vendosmëri do t’i vazhdojmë punimet tona drejtuar strukturimit të FETO-së jashtë vendit, për të cilin e dimë së është afatgjate”.

– “Dëshira jonë e përzemërt, asnjë vend miqësor të mos përsërisë gabimet që bëmë me FETO-n”

Duke folur për marrëdhëmet mes Turqisë dhe Kosovës, ambasadori Sakar tha se ekzistojnë marrëdhënie të forta miqësie të bazuara në një histori të përbashkët midis Kosovës dhe Turqisë.

“Bashkatdhetarët tanë që jetojnë në Kosovë dhe kosovarët që jetojnë në Turqi, këtë vend e bëjnë mjaft të vlefshëm për ne. Mbështetja e fortë e Turqisë për Kosovën është edhe më e vjetër sesa ajo në shpalljen e pavarësisë të vitit 2008. Gjithashtu kjo mbështetje vazhdon edhe në periudhën pas shpalljes së pavarësisë, për forcimin e institucioneve të Kosovës dhe që Kosova të bëhet një anëtar i respektuar i bashkësisë ndërkombëtare”, u shpreh Sakar.

Ai gjithashtu tha se pas përpjekjes së grusht shtetit të 15 korrikut, mbështetja dhe solidariteti i treguar nga populli i Kosovës ndaj Turqisë është shumë e vlefshme.

“Është shumë e çmuar që vëllezërit tanë kosovarë dolën natën e grusht shtetit dhe treguan se ishin me popullin turk dhe demokracinë turke. Ne i vlerësojmë masat e marra nga autoritetet e Kosovës kundër anëtarëve të organizatës terroriste FETO. Jemi të kënaqur me bashkëpunimin që kemi kryer në përputhje me legjislacionin e Kosovës dhe Turqisë në kuadër të përpjekjes kundër FETO-s”, shtoi ai.

Megjithatë, sipas Sakar, ka hapa që duhet të merren nga autoritetet e Kosovës në institucionet e lidhura me FETO-n që veprojnë në Kosovë, veçanërisht të ashtuquajturat shkolla.

“Nuk është për Turqinë, por për Kosovën dhe për të mbrojtur fëmijët e tyre, që janë e ardhmja e Kosovës. Dëshira jonë e përzemërt është që asnjë vend miqësor të mos përsërisë gabimet që bëmë në të kaluarën tonë në çështjen e FETO-s”, tha Sakar.

“Ne dëshirojmë të përqendrohemi në bashkëpunimin që do të zhvillojmë me autoritetet dhe institucionet e Kosovës në periudhën e ardhshme në lidhje më FETO. Ne do të vazhdojmë punën tonë në shumë mënyra në Kosovë për të kuptuar fytyrën e vërtetë të organizatës terroriste FETO. Një përparësi tjetër për ne është që Fondacioni Maarif i Turqisë të vazhdon aktivitetet e veta në mënyrë efektive në fushën e arsimit”, shtoi ai.

Ambasadori Sakar rikujtoi se Shkolla Ndërkombëtare Maarif e cila operon në 67 shtete, zhvillon aktivitete arsimimi me 333 shkolla në 43 vende dhe është nën mbështetjen e Ministrisë së Arsimit të Turqisë.

“Fondacioni ynë Maarif siguron arsim për më shumë se 600 nxënës në Kosovë, Prishtinë, Gjilan dhe Prizren me 76 arsimtarë dhe ne total me 132 punonjës. Shkollat ​​Ndërkombëtare të Arsimit të Kosovës kanë arritur sukses të konsiderueshëm në një periudhë shumë të shkurtër që nga viti 2017, kur ajo filloi aktivitetet e saj, me infrastrukturën e saj fizike, sistemin arsimor, stafin e shquar dhe studimet akademike”, shtoi Sakar.

Duke organizuar 12 provime të performancës në dy vitet e kaluara, Sakar gjithashtu tha se Shkollat ​​Ndërkombëtare të Maarif ne Kosovë fituan grada të konsiderueshme duke marrë pjesë në gara kombëtare dhe ndërkombëtare, Matematikë Kangaroo dhe Olimpiada të gjuhës se Anglishtës.

“Shkollat ​​Ndërkombëtare Maarif në Kosovë, të cilat u japin studentëve mundësinë për të përgatitur dhe shfaqur më shumë se 50 projekte, kanë realizuar afro 400 aktivitete deri më tani në kuadër të klubeve dhe punëtorive. Klubi i Turqisë me më shumë se 200 nxënës që është në kuadër të shkollës me rastin e vizitave në shkollat ​​partnere ka pasur mundësinë për të vizituar qytete të ndryshme në Turqi”, theksoi Sakar.

“Për më tepër, përmes praktikës e cila filloi vitin e kaluar studentët të cilët diplomojnë nga Shkollat Marrif dhe dëshirojnë të studiojnë në universitetet shtetërore në Turqi lirohen nga pagesa. Ky privilegj i rëndësishëm u jepet vetëm maturantëve të Shkollave Ndërkombëtare Maarif nga Këshilli ynë i Arsimit të Lartë. Në këtë mënyrë, shpresoj të vazhdojnë arsimin e lartë në universitete në Turqi më shumë studentë që diplomojnë çdo vit nga shkolla jonë Maarif”, shtoi ai.

Ambasadori Sakar theksoi se vetëm shkollat e Fondacionit Maarif kanë mbështetjen e Republikës së Turqisë jashtë vendit.

“Të ashtuquajturat shkolla që FETO po përpiqet t’i krijojë si ‘shkollë turke/kolegj turk’ në Kosovë, dhe në vende të tjera, nuk kanë asnjë lidhje me Turqinë”, tha ai, duke shtuar se është përgjegjësia jonë morale që pas asaj që ndodhi në Turqi, të paralajmërojmë fëmijët dhe familjet e miqve dhe vëllezërve kosovarë për “fytyrën e pistë të kësaj strukture të rrezikshme”.