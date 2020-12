Liverpooli vërteton forcën, mposht 7:0 Crystal Palacen

Liverpooli ka fituar me rezultat të thellë 7-0 në udhëtim te Crystal Palace në kuadër të javës së 14-të në Ligën Premier.

Pas vetëm tre minutash lojë, Takumi Minamino kaloi The Reds në epërsi me asistimin e Sadio Manes.

Më pas, senegalezi (35’) e dyfishoi rezultatin për Liverpoolin, derisa Roberto Firmino ishte në rolin e asistuesit.

Kur ishte minuta e 44-të, erdhi radha për sulmuesin brazilian që të futej në listën e golashënuesve, ndërsa Andy Robertson në atë të asistuesve.

Edhe pjesa e dytë ishte në duart e skuadrës që drejtohet nga Jurgen Klopp që arriti të shënonte edhe katër gola të tjerë.

Ishte minuta e 52-të kur Jordan Henderson pranoi një asistim fantastik nga Trent Alexander-Arnold, për të shënuar për 4-0.

Firmino (68’) nuk u ndal me kaq dhe e shënoi edhe golin e dytë personal, derisa Mohamed Salah asistoi te goli i pestë për Liverpoolin.

Brenda tre minitash (81’/84′), Mohamed Salah arriti të realizonte dy herë, për rezultatin përfundimtar 7-0.

Pas javës së 14-të, Liverpooli vazhdon të jetë lider me 31 pikë, derisa në xhiron e 15-të do të takohet me West Bromin.