Lista e bizneseve që do të hapen nga e hëna (Dokument)

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti dhe ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitia, kanë njoftuar të remten për bizneset që do të hapen nga 18 maj.

Mirëpo, por për shkak se rreziku ende nuk ka kaluar, u tha se do të vazhdohet me një orar të kufizuar të lëvizjes, ku çdo qytetari do t’i lejohet dalja dy herë në ditë nga dy orë sipas shifrës së parafundit të kartës së identitetit.

Kurti në një konferencë për media, tha se këto javët e fundit kanë parë se nga masat që kanë ndërmarrë kanë parë se si ka rënie në numrin e të infektuarve me COVID-19, por edhe kanë parë se ka edhe ngritje të numrit të rasteve.

Ai tha se kanë marrë rekomandime nga Instituti i Shëndetit Publik.

Kjo është lsita e plotë e bizneseve që do të hapen nga e hëna: