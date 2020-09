Liga e Kombeve, sot luhen nëntë ndeshje

Tifozët e futbollit edhe sot (e shtunë) kanë një ditë të mbushur me ndeshje.



Liga e Kombeve vazhdon me ndeshjet e xhiros së parë në të gjitha ligat, shkruan lajmi.net.



Sot, në orar janë nëntë ndeshje, ku Liga A vjen me katër super sfida.



Nga ora 18:00, Islanda do të jetë nikoqir i Anglisë, ndërsa nga ora 20:00 luajnë:



Danimarkë – Belgjikë



Portugali – Kroaci



Suedi – Francë





Në Ligën C, një ndeshje që u intereson edhe tifozëve të Kosovës, është ajo mes Maqedonisë dhe Armenisë.



Maqedonia është kundërshtare e Kosovës në Play Off e Ligës së Kombeve, në ndeshjen që luhet në tetor.