Sonte (e martë) do zhvillohen tetë ndeshje në kuadër të Ligës së Kampionëve.

Në garën më prestigjioze në botë, dy takime do nisin në ora 18:55, ndërsa në ora 21:00 do zhvillohen plotë gjashtë ndeshje, shkruan lajmi.net.Sevilla është mysafirë i Rennes, ndërsa Rennes do e pres Chelsean.

Kurse, në ora 21:00 zhvillohen këto takime:

Borussia Dortmund – Club Brugge

Dynamo Kiev – Barcelona

Juventus – Ferencvaros

Lazio – Zenit

Manchester United – Basaksehir

PSG – RB Leizpig.