Letrat e Thaçit drejtuar Kurtit kanë efekte politike, por jo edhe juridike

Presidenti i shtetit Hashim Thaçi deri më tani i ka dërguar tri letra kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurtit përmes së cilës i ka kërkuar të propozojë kandidatin e ri për kryeministër për ta formuar qeverinë e re, pas mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së tij. Pas këtyre, kryeministri në detyrë, Albin Kurti të hënën por edhe sot i është drejtuar Hashim Thaçit, ku ka theksuar se është në pritje të sqarimit për letrën e tij të fundit të dërguar.

Këto letra, sipas njohësit të Kushtetutës së Kosovës po konsiderohen pa efekte juridike, por vetëm politike.

Një ndër hartuesit e Kushtetutës së Kosovës, Riza Smaka thotë për KosovaPress, se në nenin 95, paragrafin e pestë të Kushtetutës së Kosovës nuk ekziston fare afat, se kur duhet t’i dërgohet emri për mandatar.

“Situata është e këtillë që ky vakum juridik e bllokon në njërën anë, nismën e presidentit Thaçi dhe në anën tjetër ia jep oportunitetin Kurtit për ta zhagitur sepse nuk e obligon afati kushtetues. Tjerat nuk kanë kurrfarë vlere, prandaj në këtë kompleks dhe kontekst vlen për ta inkorporuar edhe rrethanën se Kosova ndodhet në gjendje shëndetësore të pandemisë globale shumë kritike, që po rritet numri i të infektuarve. Është drojë e madhe që do të rritet. Në rrethana të këtilla nuk është rendi as vendi as hijshëm nuk është që të bëhen duele politike, me letra, kërkesa, kundërshtime, bllokada”, thotë Smaka.

I pari i shtetit të mërkurën i ka dërguar letrën e tretë Albin Kurtit, ku ka kërkuar sërish që ta propozojë kandidatin e ri për kryeministër për të formuar qeverinë e re. Për këtë, Smaka thotë se këto nuk kanë efekt juridik.

“Mund t’i dërgojë edhe letra të tjera por nuk kanë efekte juridike. Efekte politike po, por sidomos për disa që nuk i dinë edhe nuk është e thënë që t’i dinë të gjitha, por nuk duan t’i dinë. Efekte politike po, e juridike jo, sepse nuk ka afat. Kjo ishte edhe kur u formua qeveria, koalicioni me Vetëvendosje dhe LDK-në, kësisoj ka qenë shtyrë me muaj të tërë. Tash bie fjala unë kisha sugjeruar që presidenti Thaçi, këtë mund ta bëjë edhe kryeministri Kurti, sepse nuk mundet gjithkush t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese, që të kërkojë opinion, megjithëse Kushtetuesja nuk ka autorizim të përkthejë norma juridike, por për të dhënë interpretim të normave juridike”, shton Riza Smaka.

Hartuesi i Kushtetutës së Kosovës, sugjeron që të shpërbëhet edhe Kuvendi.

“Është mirë që të shpërbëhet Kuvendi, sa marrin paga kot, ato paga t’i investojnë, në një mijë vende kemi ku të investojmë. Dhe në rrethana pak a shumë normale të shpallen gjendje të jashtëzakonshme, kjo do të ishte zgjidhja… Ligjin e kemi le të zbatohet, nuk ka afat kushtetutes, që e detyron Kurtin dhe pritet derisa të normalizohen rrethanat”, thekson ai.

Pas tri letrave që iu dërguan atij, Albin Kurti të premten i është drejtuar me një letër presidentit Hashim Thaçi, përmes së cilës i ka thënë se nuk heziton t’i përgjigjet dhe as nuk e refuzon kërkesën e tij, por që është në pritje të përgjigjes nga ai për letrën e fundit të dërguar.

“Pas përgjigjes suaj mbase mund ta kem më të qartë arsyen pas këtij insistimi për t’u marrë me çështje dytësore e tretësore, në një kohë kur të gjithë duhet të bashkohemi në luftën kundër armikut të përbashkët- COVID-19”, kishte shkruar Kurti.

Ndryshe, në nenin 95, pika 5, thuhet se “ Nëse Kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera, posti i tij/saj mbetet i lirë, Qeveria bie, dhe Presidenti i Republikës së Kosovës, në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në Kuvend, mandaton kandidatin e ri, për të formuar Qeverinë”.