Letra e fortë e gazetares kineze: Po shtypen provat dhe po heshtin mjekët

Sheng Xue, një gazetare e cila është lindur dhe rritur në Kinë dhe momentalisht jeton në Kanada, ka pasur një reagim të fortë për vendin e saj me anë të një letre.

Ajo shprehet se Partia Komuniste u përpoq të mbulojë gjurmët e saj duke shtypur provat ndërsa heshtin mjekët, gazetarët dhe qytetarët e tjerë që u përpoqën të paralajmërojnë të tjerët

Letra e plotë

Ekziston një ‘virus’ që ka pushtuar botën. Ai është një organizëm i keq që lë vdekjen të përhapet, dhe pastaj vjen shkatërrimi dhe mjerimi pas tij, ndërsa përhapet në të gjithë globin. Ai ka infektuar tërë jetën tonë – duke ndryshuar mënyrën se si sillemi ne njerëzit duke sfiduar liritë tona më themelore për të jetuar dhe dashuruar, për të punuar dhe luajtur, shkruan Daily Mail.

Ai na lë të mërzitur, të hutuar, madje edhe mosbesim ndaj të tjerëve. Po i shkruaj këto fjalë në Mississauga, Kanada, pasi nuk u largova nga shtëpia ime për pesë ditë.

Kudo që po i lexoni, të gjithë ne vuajmë në një farë mënyre nga pasojat e kësaj pandemie mbarëbotërore. Filloi në Kinë. Por mos u mashtroni. Ai nuk filloi vitin e kaluar në Ëuhan. Ai daton pothuajse një shekull më parë kur një grup i vogël burrash shpallën lindjen e Partisë Komuniste të vendit tim në Zhejiang.

Unë pranoj që të gjithë jemi duke luftuar me një Koronavirus të ri që shpërtheu nga qyteti i Ëuhan, por sëmundja e vërtetë që mundon kaq shumë njerëz dhe ka zhytur botën tonë në errësirë ​​të papritur është Partia Komuniste Kineze.

Ky është trupi që lëshoi ​​COVID-19 në botë, pavarësisht nëse filloi në tregun e kafshëve të egra apo si armë biologjike. Kjo është organizata që u përpoq të mbulojë gjurmët e saj duke shtypur provat ndërsa heshtin mjekët, gazetarët dhe qytetarët e tjerë që u përpoqën të paralajmërojnë të tjerët.

Bota ka injoruar shumë krime të kësaj force keqdashëse kundër njerëzimit – nga vrasja e njerëzve, deri në mbylljen e miliona pakicave myslimane në kampe përqendrimi. Që nga dita kur doja ta kuptoja këtë botë si adoleshente, mësova për të keqen e kësaj partie dhe natyrën ngjitëse të saj. Infekton kaq shumë njerëz në Kinë, duke mbushur më shumë frikë ndërsa të tjerët bëhen brutal dhe gjakftohtë.

Ky pikëllim i shtyu njerëzit të ndërtojnë vendin e tyre në një ferr të mrekullueshëm në tokë. Ajo më detyroi të ikja jashtë vendit pas masakrës së Tiananmen, pastaj më torturoi për dekada ndërsa luftoja për të mposhtur helmin e saj. Edhe si fëmijë nuk isha imun nga kapja e tij. Familja ime ishte armiq të shtetit, të mallkuar në sytë e komunizmit dhe të persekutuar mizorisht për the krimin ’e gjyshit tim që shërbente si politikan në regjimin e kaluar.

Sheng Xue shprehet se babai i saj u akuzua se ishte spiun, më pas u privua nga puna mësimore dhe u dërgua në një kamp pune. Nëna e saj, e cila vinte nga një familje e pasur, u abuzua nga zyrtarët dhe u detyrua të punojë së bashku në vendet e ndërtimit për dhjetë vjet.

Kur isha pesë vjeç, prindërit e mi më dërguan mua dhe motrën time më të vogël 600 kilometra larg në shtëpi për të jetuar me gjyshen në fshat për t’i shpëtuar persekutimit. Ne u ngacmuan nga djem dhe vajza të tjerë sepse ishim të dëbuar politikë.

Fëmijëria ime ishte përplot abuzime dhe diskriminime. Kam vuajtur që kur nuk pranova të përkulem për të pranuar identitetin tim të përulur. Më dhemb aq shumë sa shumë herë doja të bëja vetëvrasje; e vetmja gjë që më pengoi ishte njohja e dhimbjes shtesë që do të shkaktonte për prindërit e mi. Pastaj vendosa të luftoj përsëri për drejtësi sociale kundër partisë.

Një dekadë më vonë pati protestat në sheshin Tiananmen, afër shtëpisë time. Zbrita për t’u bashkuar me ta çdo ditë. Pastaj, në fillim të 4 qershorit 1989, pashë ushtarë që qëlluan njerëzit e tyre, përfshirë dy duke qëndruar pranë meje, me urdhër të liderëve të partisë.

Sheng Xue u largua dy muaj më vonë – dhe 20 ditë pasi kishte mbërritur në Kanada, ajo ishte bashkuar me protestën përpara konsullatës në Toronto. Ajo kishte hequr dorë nga planet për të studiuar gazetari dhe kishre ndihmuar në krijimin e një dege të Federatës për një Kinë Demokratike. Por ajo kishte bërë gabim kur kishte menduar se tashmë në Kanada ajo ishte më e qetë.

Unë kisha lënë Kinën – por ajo kishte arritur tashmë këtu. Ky marsh i pamëshirshëm i partisë vazhdon me promovim të pandërprerë të biznesit, kulturës, medieve dhe besimit të saj. Ngacmimi dhe frikësimi filluan menjëherë. Kjo është arsyeja pse 99 për qind e njerëzve ndaluan aktivizmin pro-demokracisë pas masakrës së vitit 1989. Në ato ditë, unë qava. Më abuzuan si grua.

Gjashtë vjet më vonë, unë u zgjodha kryetar e Federatës – dhe partia nisi një sulm të gjithanshëm. Përhapja e lajmeve për jetën time private, madje edhe që nëna ime më largoi si fëmijë. Fotografitë e rreme të postuara në internet. Llogaritë e medieve sociale përhapin gënjeshtra.

Të paktën kam lirinë time – ndryshe nga 1.4 miliardë që jetojnë në Kinë, ku Presidenti Xi Jinping ka forcuar kontrollin e partisë. Miqtë e mi, së bashku me shumë aktivistë, gazetarë dhe avokatë, janë burgosur; disa janë përndjekur deri në vdekje. Situata për popujt e shtypur si Uighurs dhe Tibetans është më e keqe se në luftë pasi ata nuk mund të luftojnë prapa. Ata nuk kanë armë kundër shtetit të fuqishëm dhe mbikëqyrjes masive të tij.

Njerëzit mendonin se isha i çmendur kur paralajmërova për Kinën. Ata nuk i kthyen sytë atje, nuk mund ta imagjinonin se çfarë po ndodhte me të vërtetë. Brenda vendit, askush nuk mund t’i rezistojë partisë, nuk do t’i refuzojë kërkesat e saj”.

Ndërkohë, është përhapur në të gjithë planetin. Mallrat në dyqane janë bërë gradualisht të bëra në Kinë. Britania po propozon ta lejojë Huaëei të ndihmojë në ndërtimin e sistemit të saj 5G – por pse po lejohet në një sistem të shtetit të huaj që përdor softuer spiun? Unë gjithmonë kam pasur frikë se Kina do të bënte diçka për të shkatërruar botën e civilizuar. Kina e dinte se nuk mund të garonte me Perëndimin me sistemin e tij politik, aftësitë ekonomike ose forcat ushtarake. Ne nuk e dimë nëse kjo pandemi është e qëllimshme apo një aksident.

Ne nuk e dimë se si filloi apo si do të përfundojë. Ne nuk e dimë sa jetë do të humbasin, sa familje të rrënuara, sa dëm do të bëhen ekonomikisht. Por ne e dimë se Partia Komuniste Kineze nuk kujdeset për njerëzit që vdesin, për njerëzit që jetojnë në liri, për të drejtat e njerëzve. Bota duhet të mblidhet për të mposhtur këtë sëmundje nga Ëuhan. Por atëherë duhet të mbetet e bashkuar për të mposhtur një të keqe tjetër. Ne nuk po përballemi vetëm me coronavirusin në këtë moment të historisë, por ‘virusin’ edhe më vdekjeprurës të Partisë Komuniste.