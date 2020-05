LDK-ja paralajmëroi votimi ne Qeverisë Hoti, por ende s’mund të llogaritë në votën e Pacollit

Shefi Grupit Parlamentar të LDK-së, Arben Gashi tha se votimi i Qeveirsë Hoti pritet të ndodhë javën e ardhshme. Por LDK-ja nuk mund të llogaritë ende në votën e deputetit Behgjet Pacolli.

Kështu së paku ka thënë Naim Murseli, këshilltar i Pacollit, i cili ka kërkuar edhe njëherë nga partitë politike që të mos i bëjnë presion Gjykatës Kushtetuese.

Murseli po ashtu ka thënë se Pacolli ende nuk ka vendosur nëse do ta votojë qeverinë Hoti, ndërsa ka ripërsëritur qëndrimin se AKR-ja nuk do të jetë pjesë e Qeverisë Hoti.

Ky është status i plotë i Naim Murselit:

Arben Gashi nga LDK paska deklaruar se qeveria e re do të votohet javën e ardhshme. Askush të mos spekulon me vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Po ashtu të mos spekulohet me votën e z. Pacolli, kur ai ende nuk ka vendosur se a do të votojë qeverinë e re apo jo. Ajo çfarë është e sigurt është se ai do të respekton mandatin e tij të deputetit dhe që AKR nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re. Është e rëndësishme të respektohet vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese, dhe të mos provokohet situata nga askush.