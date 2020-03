LAJMI I FUNDIT/Miratohet buxheti i Kosovës për vitin 2020

Me 63 vota për, asnjë kundër dhe abstenim, deputetët në Kuvendin e Kosovës kanë miratuar buxhetin për vitin 2020.

Ky miratim vjen, vetëm pakë orë kur Projektligji u votua për lexim të parë pas një seance të jashtëzakonshme për shkak të gjendjes me Coronavirus në vend.

Ministri i Financave dhe Transfereve, Besnik Bislimi në paraqitjen e Projektbuxhetit ka treguar se vlera e tij për vitin 2020 do të jetë 2 miliardë e 357 milionë euro.

“Rritja e të hyrave do të jetë 131 milionë euro, kurse shpenzime do të janë 266 milionë euro me një buxhet prej 2 miliardë e 357 milionë euro. Deficiti buxhetor do të jetë 2 për qind”, tha Bislimi.

Sipas tij, rritje ekonomike për këtë vit do të jetë 4.2 për qind, kurse inflacioni 1.3 për qind.

“Rritja ekonomike reale pritet të jetë 4.2 për qind, kurse ajo nominale 5 për qind. Inflacion për vitin 2020 do të jetë 1.3 për qind, bazë e llogaritur para Coronavirusit”, shtoi ai.

Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar nga deputetët që ta miratojnë këtë buxhet, ku sipas tij kjo po bëhet duke e parë gjendjen e tanishme.