Lajme të mira për Barcelonën, Messi mëse i gatshëm për Mallorcan

Lionel Messi duket se është i gatshëm për ndeshjen e parë të La Ligës me Barcelonën këtë javë pasi u kthye në stërvitje në grup të hënën.



Kampionati elitar spanjoll rifillon të enjten pas një pushimi tre mujor të detyruar nga pandemia e koronavirus, me liderët e Barcës që vizitojnë Mallorcan të shtunën.



Sidoqoftë, kishte shqetësime që lojtari i tyre kryesor mund të mungonte për atë ndeshje pasi Barca konfirmoi javën e kaluar se Messi kishte një dëmtim dhe nuk ishte në gjendje të stërvitej me grupin kryesor, përcjell lajmi.net.



Kapiteni i Blaugranave ishte duke stërvitur veçmas të shtunën kur ekipi zhvilloi një seancë në ‘Camp Nou’, megjithatë të hënën argjentinasi ishte përsëri me pjesën tjetër të skuadrës.



Barcelona ngarkoi fotografi të asaj seance që tregonin se Messi ishte duke buzëqeshur përkrah Luis Suarez ndërsa lojtarët e Quique Setien ishin duke stërvitur.