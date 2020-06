Lajçaku niset drejt Prishtinës

Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, është nisur drejt Prishtinës.



Lajçaku ishte bllokuar dje në Cyrih, pasi Tirana nuk autorizoi uljen e fluturimeve nga Zvicra të planifikuara për orën 13:40.



“Pas një komplikimi të vogël në udhëtim dje, komuniteti ndërkombëtar u aktivizua. Tani janë nisur drejt Prishtinës. Mezi pres të nis vizitën zyrtare në Prishtinë më vonë gjatë ditës”, ka shkruar Lajçaku në Twitter.





Miroslav Lajčák



✔@MiroslavLajcak



After slight travel complications yesterday, the international community kicked into action. I’m now on my way to Pristina – a courtesy of the Swiss military. Looking forward to officially starting my visit to Kosovo later today.





55



9:09 AM – Jun 16, 2020



Twitter Ads info and privacy



26 people are talking about this



Presidenti i vendit, Hashim Thaçi kishte thënë se Lajçaku është i mirëseardhur nëse e kupton që Kosova është shtet sovran dhe i pavarur, ndërsa kryeministri Avdullah Hoti ka konfirmuar se do ta pres në takim për t’i paraqitur qëndrimin e qeverisë rreth çështjes së dialogut.



Në Kosovë, Ambasadori Lajçak do të takohet me udhëheqjen politike, përfaqësuesit e partive politike dhe të komunitetit ndërkombëtar në Kosovë, si dhe krerët e misioneve të vendeve anëtare të BE-së.



Lajçaku arrin në Kosovë një ditë pasi i dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka njoftuar se përfaqësuesit e këtyre dy shteteve do të takohen në Shtëpinë e Bardhë më 27 qershor.



Kujtojmë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është pezulluar nga nëntori i vitit 2018, kur autoritetet e Kosovës patën vendosur taksë 100 për qind në mallrat e Serbisë dhe Bosnje-Hercegovinës.