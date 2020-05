Lajçak dhe Kurti flasin për dialogun dhe liberalizimin e vizave

Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka zhvilluar një bisedë telefonike sot me kryeministrin në detyrë Albin Kurti.



Gjatë kësaj bisede ata diskutuan për shumë çështje në mesin e tyre, luftimin e pandemisë COVID-19, situatën aktuale politike, rifillimin e dialogut si dhe çështjen e liberalizimit të vizave.



“Një bisedë shumë e mirë telefonike me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Temat e diskutuara: progresi i bërë në parandalimin e përhapjes së COVID-19, situata aktuale politike dhe zhvillimet e mundshme, pritjet për rifillimin e dialogut me perspektivën evropiane dhe nevoja për liberalizimin e vizave”, ka shkruar Lajçak në Twitter.



Lajçak biseda të tilla ka zhvilluar javë më parë edhe me kryetaren e Kuvendit, Vjosa Osmani dhe kryetarin e LDK-së, Isa Mustafa.