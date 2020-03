Kurti thotë se dy javët e ardhshme janë vendimtare për Kosovën: Rrini në shtëpi

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka mbajtur një konferencë për media nga Ministria e Shëndetësisë, duke bërë thirrje për respektim strikt të rekomandimeve për higjienë dhe shmangie të grumbullimeve dhe kontakteve të ngushta.



Kurti ka bërë thirrje të qëndohet në shtëpi, të pastër dhe të rrinë në distancë, shkruan lajmi.net.



Fjalimi i plotë:



“Së shpejti do të na duhet që edhe këto konferenca në ambient të hapur t’i ndalojmë dhe të komunikojmë vetëm përmes internetit dhe telefonit, pasi që çdo grumbullim paraqet rrezik më të madh.”



“Ne kemi kaluar shumë kriza si popull por kjo është një krizë me të cilën nuk është se jemi përballur ndonjëherë. Ne duhet ta mbajmë si gjendje dhe të mos e lejojmë të kthehet në krizë të pakthyeshme.”



“Pra, ta frenojmë përhapjen e virusit COVDI19 dhe ta mbajmë në funksion sistemin shëndetësorë. Ne shpresojmë që gjendja të mos na paraqitet e rëndë ditët në vijim, por meqë kemi parë në shtetet më të zhvilluara, lakorja e përhapjes së virusit po zgjerohet andaj duhet ta frenojmë sa më shumë, dhe frenimi bëhet me distancë.”



“Jemi para shifrave të mëdha të përhapjes së korobavirusit në Evropë dhe nuk duhet të ndjehemi të vetkënaqur që nuk jemi përballë një krize të tillë edhe në Kosovë sepse ne jemi vetëm në fazën e parë. Duhet të vetëdijësohemi të gjithë se kujdesi nuk u takon vetëm punonjësve të shëndetit publik. Shëndeti publik është i publikut dhe secili prej neve duhet të kujdeset për vetën dhe të tjerët, prandaj ne mbrëmë i kemi mbyllur parqet, kemi marrë vendim që nga ora 8 të mëngjesit deri në ora 20 të darkës të jenë të ndaluara për qëndrim dhe lëvizje.”



“Duhet ta përsërisim se duhet të ketë disiplinë individuale, higjienë personale dhe të qëndrojmë në shtëpi. Po kërkoj që më e mira në këtë rrezik pandemik të jetë të qëndroj vetëm dhe kjo në shikim të parë ngjanë paradoksale por frenimi i përhapjes së virusit e kërkon këtë gjë. Le të mësojmë nga fatkeqësia në vende të tjera që të mos përsëritet tek ne. Teknologjia informative pra digjitale, deri tani na ka zbavitur por tani duhet të kthehet në solidaritet, vendime do të merren ditë pas dite, ne ende nuk jemi në javën që do të tregojë gjendjen e shëndetit publik në Kosovë.”



“Virusi COVID-19 ka një inkubim të tillë për të cilin ne do të njohim të vërtetën për shfaqjen e tij vetëm në dy javët e ardhshme, lakorja e shpërndarjes është në dorën tonë. Nëse tregohemi të përgjegjshëm ajo do të jetë e ulët dhe jo shumë e shtrirë. Në këtë kohë duhet t’i mbrojmë pleqtë tanë, meqenëse moshat më të shtyra janë më në rrezik. Të rinjve mund t’iu duket se nuk janë të sëmurë meqë iu ndihmon energjia e vitalitetit të tyre, mirëpo ata mund të jenë bartës që të përhapin sëmundjet tek anëtarët e tyre të familjes, përfshirë këtu më të moshuarit. Në një studim prej panumër sosh që po dalin këto ditë u tha se aty ku pleqtë kanë qenë më shumë nëpër banesat publike a sociale për pleqtë, për dallim prej aty ku kanë qenë nëpër familje, shkalla e vdekshmërisë dhe sëmundjeve është më e ulët. Mirëpo në kulturën tonë ne e dimë që shumica dërmuese, e të moshuarve tanë jetojnë me neve, në familjet tona dhe ata i kemi në front të kësaj beteje, ndonëse mund të mos na duket kështu. Gjyshja, gjyshi, nëna, babai janë njerëzit më të rrezikuar dhe këta duhet t’i mbrojmë duke ruajtur vetën ne mbrojmë edhe ata, le të vetëdijesohemi dhe të ndërgjegjësohemi vet për këtë, le të flasim me miqtë e shokët përmes telefonit e internetit, dhe në këtë mënyrë ta kalojmë bashkërisht duke qëndruar vetëm. Bashkërisht duke qëndruar vetëm. Jemi bashkë në këtë situatë sepse virusi nuk përzgjedh njerëz për nga rajoni a për nga mosha, mirëpo vdekja i prek më së shumti më të moshuarit. Pra le t’i ruajmë gjyshen e gjyshin, nënën e babain të gjithë ne që jemi ose në moshë të re, ose në moshë të mesme.”