Kurti: Sapo ta marrim qeverinë do t’i shfuqizojmë vendimet e Hotit

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka treguar se cilat janë vendimet e para që ai do t’i merr nëse fiton zgjedhjet parlamentare.

“Ne ndër vendimet e para që do të marrim për të mos thënë vendimi i parë si qeveri e re do të jetë rishikimi i vendimeve të kësaj qeverie, që nga fillimi ka qenë jo logale e që edhe Kushtetuesja e shpalli jo legale dhe jo kushtetuese. Mendoj se shumicën e atyre vendimeve do t’i kthejmë mbrapsht dhe do t’i hedhim poshtë”.

Albin Kurti ndër të tjera ka premtuar mbështetje për fëmijët dhe familjet me të ardhura të pakta vjetore, si dhe 1,000 mijë bursa për vajzat studente sidomos në drejtimet teknike.

Albin Kurti së bashku me ekipin e tij, Glauk Konjufca, Arben Vitia, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Arbërie Nagavci, Fitore Pacolli, Jeta Statovci, Mimoza Kusari, Rozeta Hajdari nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista ‘Vjosa’, sonte janë të ftuar në “DebatPernime” që po transmetohet në RTV Dukagjini.