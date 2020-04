Kurti: Presidenti doli në ilegalitet, formalizimi i deklarimeve të sotme do të përfundojnë në Gjykatën Kushtetuese

Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës, Ablin Kurti, në një konferencë për media i komentoi zhvillimet e sotshme në vend duke thënë se veprimet e sotme nga presidenti i vendit, Hashim Thaçi, dhe partive të tjera, do t’i adresojë në Gjykatën Kushtetuese.

“Presidenti sot doli në ilegalitet. Formalizimi i deklarimeve të sotme do të përfundojë në Gjykatën Kushtetuese. Presidentit këtë mundësi ia dhanë krerët e LDK-së, të cilët paraprakisht me vullnet braktisën çdo fjalë të thënë e dhënë ndaj qytetarëve e ndaj nesh. Me këso veprime e taktikash shpaloset përpjekja për të blerë ilegalisht kohën të cilën ua shkurtoi vullneti i qytetarëve”, tha Kurti në konferencë.

Tutje, Kurti tha se presidenti Thaçi thirret në disa dispozita të Gjykatës Kushtetuese, por veprimet e tij tregojnë se janë në kundërshtim me Kushtetutën.

“Presidenti i Kosovës thirret në disa dispozita të Gjykatës Kushtetuese, por veprimet e tij janë në kundërshtim me nenet e Kushtetutës, ai u referohet disa aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, por, me këtë tregojnë se ai dhe stafi i tij nuk i kanë lexuar të njëjtat, apo mbase edhe nuk i kanë kuptuar, ku i dihet!”, ka thënë Kurti në konferencë për media.