Kurti: Pas çlirimit të Kosovës nga Serbia, duhet të ndodh çlirimi i Kosovës nga korrupsioni

Ish-kryeministri i Kosovës, kreu i Lëvizjes Vetëvendosje ka folur në tubimin e thirrur nga kjo parti në sheshin Skenderbeu në Prishtinë.

Ai tha se bota po kalon në një kohë të vështirë, shkruan lajmi.net.

“21 vite janë tepër shumë me këtë gjendje në Kosovë me kaq shumë padrejtësi në jetë e politikë. Këta muaj që i lamë pas ishin muaj të mungesës, munguam në shumë ditëlindje e festa, munguam në diplomimin e fëmijëve e në ngushëllime. Është ky aspak vit i zakont, me një pandemi të paparë që nuk ka shkuar ende. Dua të filloj sot me një falënderim prej secilin prej jush që keni ardhë këtu në këtë ditë të rëndësishme për shqiptarët. Dua të falënderoj të gjithë, por gjithashtu edhe diasporën tonë, që me mendje e me zemër dolën përkrah nesh, dua të falënderoj edhe punonjësit shëndetësorë që kanë bërë e po bëjnë punë heroike në kujdesin ndaj qytetarëve, si dhe policët që kanë mbi supe ruajtjen e rendit dhe ligjit.”, tha Kurti.

Ai tha se para 21 viteve, Kosova e fitoi lirinë.

“Para 21 viteve, këmbësoria e NATO-s hyri në Kosovë duke shënuar fundin e luftës dhe çlirimin e Kosovës, sot ne festojmë lirinë e fituar me gjakun e dëshmorëve, me betejat e UÇK, por sot kujtojmë edhe masakrat, vrasjet, dhunimet, dëbimet e djegiet.”, tha Kurti

Por sipas tij, pas çlirimit nga Serbia, duhet të ndodh edhe çlirimi i Kosovës nga korrupsioni.

“Pas çlirimit nga Serbia, duhet të ndodh çlirimi i Kosovës nga korrupsioni, këtu nuk na ndihmon askush, këtu duhet vet ne qytetarët ta bëjmë. Sot festojmë edhe ditën e themelimit të Lëvizjes Vetëvendosje”.