Kurti: Nuk do të bëjmë koalicione pas 14 shkurtit, atë e kemi bërë para zgjedhjeve me Vjosa Osmanin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër të vendit, Albin Kurti ka thënë se nuk do të bëjnë koalicione pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, meqë siç tha ai, atë e kanë bërë para zgjedhjeve me Vjosa Osmanin.

Para qytetarëve në Shtime, Kurti ka thënë se synojnë më shumë se 61 deputetë në Kuvendin e Kosovës dhe për këtë u ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin masivisht në zgjedhje këtë të diele.

E Vjosa Osmani ka thënë se ata, që sipas saj, kanë menduar për xhepat e tyre, duhet të shkojnë në opozitë të gjatë.

Kurti u ka thënë qytetarëve të Shtimes se nuk do të qeverisin për t’u pasuruar.

“Numri 127 është numri i fitores, por kësaj radhe fitorja nuk është vetëm të dalim të parët se dihet që dalim ne të parët se nuk ka kush del i pari. Fitorja është 61 deputetë e më shumë, na duhet shumicë parlamentare se nuk do të bëjmë koalicione pas zgjedhjeve, ato i kemi bërë para zgjedhjeve, Vjosa Osmani dhe unë. Nuk do të qeverisim për të ju sunduar, nuk do të qeverisim për t’u pasuruar, edhe zonja Osmani edhe unë do të mbetemi siç jemi klasë e mesme, për t’u pasuruar është biznesi”, tha Kurti.

Në tubimin me qytetarë, pas ecjes në komunën e Shtimes, ushtruesja e detyrës së presidentit, Vjosa Osmani e cila në këto zgjedhje garon në listë me Lëvizjen Vetëvendosje, tha se Kosova ka nevojë të udhëhiqet nga njerëz të pastër para ligjit.

“Falemnderit që po ua dëshmoni atyre që e ndalën qeverinë e shpresës që nuk ka forcë që mund t’ju ndalë më. Falemnderit që po e dëshmoni që kurrë më nuk do të t’i lejoni që t’iu mashtrojnë. Ne i kemi bashkuar forcat me Lëvizjen Vetëvendosje, me kryeministrin tonë të ardhshëm. Më shumë se për çdo gjë tjetër Kosova ka nevojë t’i luftojë ata që e katandisën shpresën tuaj, që e shkelën çdo perspektivë për rininë tonë, e ata që menduan për xhepat e vet e asnjëherë për juve. Ata duhet të shkojnë në opozitë të gjatë sepse kanë nevojë edhe ata vet, por më së shumti ka nevojë Kosova që të udhëhiqet nga njerëz të pastër para ligjit, nga njerëz të pa korruptueshëm”, tha Osmani.

Edhe në Shtime, Albin Kurti ka folur për programin qeverisës duke theksuar shtetin ligjor, ndihmën që t’u ofrohet bizneseve dhe përkrahjen që do të marrin nga shteti gratë e fëmijët.

“Ne zotohemi para jush se në drejtimin e ardhshëm të shtetit, zonja Vjosa si presidente e unë si kryeministër nuk do të zmbrapsemi para asnjë krimineli të fuqishëm në Kosovë por çdo kriminel, sado i fuqishëm, do të zmbrapset para drejtësisë së shtetit dhe fuqisë së ligjit”, tha ai.