Kurti – FMN-së: Qeveria po e pamundëson kalimin e pakos së rimëkëmbjes në Kuvend

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti dje u takuan virtualisht me ekipin e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), të cilët i ka njoftuar me qëndrimet e këtij subjekti politik lidhur me menaxhimin ohet ekonomia dhe shëndetësia e vendit në kohën e pandemisë.

Sipas VV-së, në këtë takim është folur edhe për problemet që sipas Lëvizjes përcjellin pakon e rimëkëmbjes ekonomike të përgatitur nga Qeveria jolegjitime, të cilat edhe po e pamundësojnë kalimin e saj në kuvend.

“Sidomos u veçuan parregullsitë e shumta që e shoqërojnë trajtimin që i bën qeveria jolegjitime trustit pensional të vendit, si dhe të hyrave të grumbulluara nga procesi i privatizimit. Në takim u shkëmbyen informata mbi zhvillimet e deritanishme me menaxhimin e pandemisë në Kosovë, si dhe implikimet e saj si për ekonominë e vendit ashtu edhe për shëndetin e financave publike në Kosovë”, thuhet në njoftim.