Kurti dhe Haxhiu pjesë e listës së VV-së për deputetë

Pavarësisht aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur që të futë në garë për deputet, kryetarin Albin Kurti.

Ky lajm është bërë i ditur nga aktivisti Atdhe Arifi, i cili ka shpalosur listën e kandidatëve të Qendrës në Prishtinë, e që kësaj liste i prin Albin Kurti.

Në këtë listë po ashtu është edhe Albulena Haxhiu.

Sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Donika Kadaj-Bujupi, Faton Topalli e shumë tjerë të dënuar për vepra penale edhe me kusht nuk do të mund të kandidojnë në zgjedhjet që do mbahen më 14 shkurt.

Ky është postimi i Atdhe Arifit:

Nga Qendra e Prishtinës, kandidatët për deputetë nga Lëvizja VETËVENDOSJE! janë:

Albin Kurti

Liburn Aliu

Arben Vitia

Xhelal Sveçla

Glauk Konjufca

Fitore Pacolli

Albulena Haxhiu

Hatixhe Hoxha

Na priftë e mbara, me Albinin përpara!❤️