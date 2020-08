Kundërshtarët e mundshëm të skuadrave shqiptare që garojnë në Ligën e Kampionëve dhe Evropës

Edicioni i ri në Ligën e Kampionëve nis të shtunën, dhe në rundin preliminar të kësaj gare, do të marrin pjesë dy skuadra shqiptare.



Përveç Ligës së Kampionëve, edhe Liga e Evropës do të luhet këtë muaj, ku do të luajnë shumë skuadra shqiptare, shkruan “Transfermarkt”.



Skuadrat shqiptare që do të luajnë në Ligën e Kampionëve:



Tirana (Shqipëri)

Drita (Kosovë)



Në Ligën e Evropës:



1. Kukesi (Shqipëri)

2. KF Shkendija (Maqedoni e Veriut)

3. Laci (Shqipëri)

4. Teuta Durres (Shqipëri)

5. FK Shkupi (Maqedoni e Veriut)

6. SC Gjilani (Kosovë)

7. FC Prishtina (Kosovë).



Kundërshtarët e mundshëm të Tiranës në rundin e parë eliminator:



1 Celtic Glasgow

2 FK Astana

3 Crvena Zvezda

4 Ludogorez Razgrad

5 Qarabag Agdam

6 Legia Warsaw

7 Maccabi Tel Aviv

8 Molde

9 Sherif Tiraspol

10 Ferencvaros Budapest

11 Dundalk FC

12 Slovan Bratislava

13 Suduva

14 Omonia Nicosia

15 Craiova / Cluj

16 FK Sarajevo

17 Dinamo Tiflis.



Nga ana tjetër, Drita do të luajë në një miniturne fillimisht, duke nisur nga gjysmëfinalja me Inter d’Escaledes, dhe në rast të kualifikimit në finale, do të luajë me fituesin e gjysmëfinales tjetër, Tre Fiori – Linfield.



Nëse Drita kualifikohet në rundin e parë eliminator, do të ketë kundërshtarë të njejtë të mundshëm si Tirana.



Disa nga kundërshtarët e mundshëm të Kukësit dhe Shkëndijes në rundin e parë eliminator të Ligës së Evropës:



Slawia Sofia, Botosani, Levadia Tallinn, MSK Zilina, Zeljeznicar Sarajevo, Puskas Akademia, FK Shkupi, FK Banja Luka, Derri City, Inter Turku, Vikingur Rejkjavik etj.



Disa kundërshtarë të mundshëm të Laçit/Teutës/Shkupit:



FC Vaduz, Lech Poznan, Shkendija, APOEL Nicosia, Steaua Bukuresht, NK Maribor, Dinamo Minsk, Aberdeen, FK Qairat Almaty, FC Valletta, FK Ventspils, CSKA Sofia, Sutjeska Niksic, Honved Budapest, Maccabi Haifa, Beitar Jerusalem.



Kundërshtarët e mundshëm të FC Prishtinës dhe Gjilanit në fazën paraeliminatore të Ligës së Evropës:



Lincoln Red Imps FC Santa Coloma, B36 Torshavn, Tre Penne, NSI Runavik, HB Torshavn, UE Engordany, St.Josephs.