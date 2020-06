Kryesia e Kuvendit mblidhet nesër për të shqyrtuar kërkesën e LDK-së për seancë

Kryesia e Kuvendit të Kosovës, nesër do të mblidhet për të shqyrtuar kërkesën e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për thirrjen e seancës për votimin e qeverisë së re.



Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin, Artan Murati, këshilltar i kryeparlamentares, Vjosa Osmani.



“Nesër do të mblidhet Kryesia e Kuvendit në ora 10:00”, tha ai.



Ndërkaq, shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Arben Gashi ka thënë sot se kanë kërkuar që seanca të mbahet ditën e mërkurë.



“Pas marrjes së Aktgjykimit në emër të LDK-së kam dorëzuar kërkesën për seancë për të mërkurën në orën 11:00 me të vetmen kërkesë të rendit të ditës, votimin e Qeverisë së re”, ka thënë Gashi.



Gashi ka thënë se e kanë të garantuar formimin e qeverisë. Ai ka shtuar se nesër në mbledhjen e Kryesisë së LDK-së do të zyrtarizohen edhe emrat e ministrave nga ana e LDK-së.



Ndryshe, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka publikuar sot Aktgjykimin e plotë lidhur me vendimin e marrë për dekretin e presidentit Hashim Thaçi për mandatimin e Avdullah Hotit për kryeministër.



Në Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetueses thuhet se dekreti i presidentit është në përputhje me Kushtetutën.