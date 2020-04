Kryeshefi Thaqi brenda një dite ua punësoi fëmijët tre menaxherëve të “Infrakosit”

Data 20 mars ka qenë fatlume për fëmijët e tre prej njerëzve me pozita udhëheqëse në “Infrakos”, ndërmarrje që menaxhon hekurudhat e Kosovës. Atë ditë kryeshefi Agron Thaqi ka firmosur vendimin për t’i punësuar të tretë.

Pas një konkursi, nëpërmjet të cilit është rekrutuar gati dyfishi i numrit të paraparë në shpalljen publike, kanë siguruar punën në ndërmarrje edhe: F. K., djalë i shefit të shërbimit të stacioneve hekurudhore, Ali Kadrolli; D. G., djalë i menaxheres së resurseve në “Infrakos”, Bahrije Gashi; si dhe A. S., djalë i menaxherit për mirëmbajtjen e linjave hekurudhore, Ismet Sahiti, shkruan KOHA.

Të tre zyrtarët e “Infrakosit” e kanë konfirmuar raportin prind-fëmijë me të punësuarit e rinj, por kanë thënë të mos kenë ndikuar në përzgjedhjen e tyre dhe as të kenë pasur qasje në proceset që lidhen me konkursin – nga përgatitja e pyetjeve të testit me shkrim, e deri tek intervista me gojë.

Por, nëpërmjet një komunikimi zyrtar, menaxherja Gashi kishte dhënë “po”-në, për të pranuar kandidatë më shumë përtej konkursit, ndërkaq Kadrolli ishte vetë kryetar i Komisionit të ankesave për këtë konkurs.