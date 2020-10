Kriza islame dhe krizat franceze!

Dr. Abdullah el-Xhebari



Franca ka praktikuar një sistem të veçantë të politikës me emigrantët e saj. Sistem ky që është i njohur si ‘’Sistemi apo politika e integrimit’’. Ky sistem apo kjo lloj platforme ka arritur që në disa vende dhe në disa fusha të ketë suksesë të dukshëm, por, në disa të tjera ka pësuar dështime të mëdha. Kjo ka bërë që shumë prej emigrantëve dhe familjarëve të tyre të jetojnë jashtë çdo integrimit shoqërorë. Ata jetojnë në fund të listës. Kur them në fund të listës e kam për qëllim një mori listash siç është ajo e ekonomisë, shoqërore, sociale, kulturore dhe edukative.

Këto dështime janë akumuluar maksimalisht derisa nuk erdhi në pushtet dhe në krye të vendit Emanuel Macron, dhe në vend që shteti të bartë përgjegjësi për këto dështime dhe të merret me përmirësimin e tyre, ata filluan që të vazhdojnë tutje dhe që tërë përgjegjësinë e këtyre dështimeve t’ia bartin Islamit. Në këtë vazhdim që bënë ata miratuan ligje që kishin rezultate në shumë aspekte, si në ato kulturore dhe juridike. Këto ligje, sipas asaj që ka deklaruar edhe vetë Presidenti i Francës, do të mund të japin efektin e vetë juridik diku kah Dhjetori i 2020-es.

E nëse kthehemi pak më herët dhe i referohemi fjalorëve politik francez do të gjejmë se diku rreth vitit 1940 e tutje, Franca ka filluar të përdore terme si ‘’Shkëputje’’ dhe tendenca separatiste. Një gjë e tillë ka ndodhur si me Baskët po ashtu edhe me ishujt Kors apo Korsika, e të tjerë. Por, që nga Shkurti i 2020, Macron ka tërhequr vëmendjen duke përdorur terme të reja politike. Terme këto që nuk janë të njohura as për spektrin politikë francez e as më gjerë. Fjala është për termin ‘’Shkëputje islame’’ apo ‘’Ndarje islamike’’. Më pas, ky term fillojë që të përdoret dhe të zë vend tek klasa politike dhe media franceze.

Një term i ri ka filluar që të zë vend të dukshëm në arenën politike franceze dhe kjo po bëhet me qëllim që popullata të akomodohet me një term të ri dhe të gjejë pranim tek të gjithë francezët. Kjo bëhet për arsye se në Dhjetorë të 2020-es pritet të ketë ndryshime brenda kushtetutës franceze. Më saktë, pritet që të ketë ndryshime në nenet që kanë të bëjnë me laicizmin francez, të miratuara me ligj në vitin 1905.

Duke e pas parasysh se disa prej shtresave shoqërore të emigrantëve francez nuk kanë pas mundësi të integrohen plotësisht në shoqërinë franceze, e që një përgjegjësi të tillë do duhej ta mbanin politikat dhe programet integruese franceze, nuk mund të bartim përgjegjësi të tilla tek Islami. Për të sqaruar një gjë të tillë mund të bëjmë krahasimin e Francës me dy vende tjera evropiane e që po ashtu janë laike siç është edhe vetë Franca, si Gjermania dhe Anglia. Pra, mund të bëjmë krahasim në mes qasjes së këtyre dy vendeve dhe të Francës sa i përket formës dhe metodave që janë përdorur për integrimin e emigranteve në shoqëritë e tyre.

Kur bëjmë një krahasim do të shohim se pyetja që mund të parashtrohet vetvetiu është ‘’Përse këto dy vende, Gjermania dhe Anglia, nuk ankohen për ndarjen e emigrantëve nga shoqëritë e tyre’’. E që ndoshta arsyeja se përse Franca vuan nga një ndarje e tillë është pikërisht pse Franca është fokusuar në ‘’ndarjen e Islamit’’ pa u fokusuar në dallimet tjera etnike.

E që një gjë e tillë mund të jetë për dy shkaqe kryesore: