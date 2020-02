Kreu i OBSH-së: Nuk jemi në kushte pandemie, rastet në rënie

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetit, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ka deklaruar sot për mediat se megjithë shtimin e rasteve të koronavirusit COVID-19 në Itali dhe Iran, ende nuk jemi në kushtet e një pandemie.

Ai njoftoi se misioni i OBSH-së i cili ka udhëtuar në disa provinca në Kinë ka arritur në përfundimin se përhapja e virusit prej datës 2 shkurt është në rënie të vazhdueshme. Gjithashtu shtoi se nga gjetjet e ekspertëve, koha e rikuperimit të personave të prekur të cilët nuk kanë simptoma të rënda është dy javë ndërsa rastet kritike duhen tre deri në gjashtë javë.

“Misioni i përbashkët OBSH-Kinë përfundoi vizitën e tij dhe mbajti raportin e saj. Siç e dini, ekipi ka udhëtuar në disa provinca të ndryshme, përfshirë Ëuhan. Ekipi ka bërë një sërë gjetjesh në lidhje me transmetueshmërinë e virusit, ashpërsinë e sëmundjes dhe ndikimin e masave të marra. Ata zbuluan se epidemia arriti kulmin dhe u përhap në mes të 23 janarit dhe 2 shkurtit dhe që nga ajo kohë po bie në mënyrë të vazhdueshme. Ata kanë zbuluar se nuk ka pasur ndonjë ndryshim domethënës në ADN-në e virusit. Ata zbuluan se shkalla e vdekshmërisë është midis 2% dhe 4% në Wuhan, dhe 0.7% jashtë Wuhan. Ata zbuluan se për njerëzit me sëmundje të butë, koha e rikuperimit është rreth dy javë, ndërsa njerëzit me sëmundje të rëndë ose kritike shërohen brenda tre deri në gjashtë javë.”

Ghebreyesus pranoi se rritja e papritur e rasteve në Itali, Republikën Islamike të Iranit dhe Republikën e Koresë janë “thellësisht shqetësuese” por kjo nuk do të thotë tha ai se kemi të bëjmë me një pandemi.

“Ekzistojnë shumë spekulime nëse këto rritje do të thotë që kjo epidemi tani është bërë një pandemi. Ne e kuptojmë pse njerëzit e bëjnë atë pyetje. OBSH tashmë ka deklaruar një emergjencë shëndetësore publike me shqetësim ndërkombëtar – niveli ynë më i lartë i alarmit – kur kishte më pak se 100 raste jashtë Kinës, dhe 8 raste të transmetimit nga njeriu te njeriu. Vendimi ynë nëse përdorimi i fjalës “pandemi” për të përshkruar një epidemi bazohet në një vlerësim të vazhdueshëm të përhapjes gjeografike të virusit, ashpërsisë së sëmundjes që ajo shkakton dhe ndikimit që ai ka në të gjithë shoqërinë. Për momentin, ne nuk jemi dëshmitarë të përhapjes globale të pakontrolluar të këtij virusi, dhe nuk jemi dëshmitarë të një sëmundjeje të rëndë në shkallë të gjerë ose vdekje. A ka ky virus potencial pandemik? Absolutisht, ajo ka. A jemi akoma atje? Nga vlerësimi ynë, jo akoma.”, tha ai.

Drejtori i OBSH-së vazhdoi më tej duke e përshkruar situatën aktuale të përhapjes së koronavirusit si epidemi në pjesë të ndryshme të botës dhe bëri apel që më shumë se të përqendrohemi tek përdorimi i fjalëve duhet të përqendrohemi tek masat parandaluese.

“Ajo që ne shohim janë epidemi në pjesë të ndryshme të botës, që prekin vendet në mënyra të ndryshme dhe kërkojnë një përgjigje të përshtatur. Rritja e papritur e rasteve të reja është sigurisht shumë shqetësuese. Kam folur vazhdimisht për nevojën e fakteve, jo për frikën. Përdorimi i fjalës pandemi tani nuk i përshtatet fakteve, por ai me siguri mund të shkaktojë frikë. Ky nuk është koha për t’u përqëndruar në atë fjalë që ne përdorim. Kjo nuk do të parandalojë një infeksion të vetëm sot, ose do të shpëtojë një jetë të vetme sot. Kjo është një kohë për të gjitha vendet, komunitetet, familjet dhe individët që të përqëndrohen në përgatitje. Ne nuk jetojmë në një botë binare, bardh e zi. Nuk është ose-ose. Ne duhet të përqëndrohemi në kontroll, ndërsa bëjmë gjithçka që mundemi për t’u përgatitur për një pandemi të mundshme. Nuk ka qasje të të gjitha madhësive. Çdo vend duhet të bëjë vlerësimin e tij të rrezikut për kontekstin e tij. OBSH po vazhdon të bëjë vlerësimin e vetë të rrezikut dhe po monitoron evolucionin e epidemisë rreth orës”, shtoi ai.

Ghebreyesus tha në fund të fjalës së tij se duhen nënvizuar tre prioritete kryesore.

“Së pari, të gjitha vendet duhet të japin përparësi për mbrojtjen e punonjësve shëndetësorë. Së dyti, ne duhet të angazhojmë komunitete për të mbrojtur njerëzit që janë më të rrezikuar nga sëmundje të rënda, veçanërisht të moshuarit dhe njerëzit me kushte të rënda shëndetësore. Dhe së treti, ne duhet të mbrojmë vendet që janë më të rrezikuarit, duke bërë çmos që të kontrollojmë epideminë në vendet me aftësinë për ta bërë atë”, deklaroi ai. /Opinion.al