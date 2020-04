Krasniqi: Nuk e votojmë asnjë qeveri që nuk udhëhiqet nga PDK-ja

Partia Demokratike e Kosovës (PDK), nuk do të votojë asnjë qeveri nëse nuk udhëhiqet nga vetë ajo.



Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka folur në lidhje me votimin e qeverisë së re.



Krasniqi ka bërë të qartë se deputetët e PDK-së nuk do të votojnë asnjë qeveri e cila nuk udhëhiqet nga subjekti politik që ai i takon.



“Absolutisht jo. Ne nuk e votojmë asnjë qeveri që nuk e udhëheq Partia Demokratike e Kosovës. Krejt e kanë votën kundër”, deklaroi Krasniqi, raporton lajmi.net.



Këto komente Krasniqi i bëri pas takimit me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, ku u diskutua rreth situatës së koronavirusit në Kosovë.



Theksojmë se deri më tani Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur e gatshme që të formojë qeverinë e re së bashku me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe me pakicat.