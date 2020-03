KQZ nuk i anulon zgjedhjet në Podujevë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka mbajtur mbledhje në lidhje me aktivitetet për zgjedhjet e 15 marsit në Komunën e Podujevës.



Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, deklaroi se janë ndërmarrë të gjitha masat me institucionet përgjegjëse, prandaj edhe ka bëri thirrje të mos bëhet panik, sa i përket Coronavirusit.



Ajo kërkoi që për shkak të sigurisë qytetarët të dalin në grupe sa më të vogla për të votuar.



“Pasi nuk kemi asnjë rast të konfirmuar nuk kemi nevojë për ndonjë shqetësim. Do ti marrim masat siç janë paraparë nga MSh-ja. Ftoj qytetarët të mos vijnë në mase të madhe, të mbrohemi nga grumbullimi”, u shpreh Daka duke shtuar se nuk e kanë parë të arsyeshme që të anulohen zgjedhjet.



“KQZ-ja e ka shqyrtuar me kujdes. Kemi marrë një udhëzim se si duhet të sillemi. Qytetarët nuk kanë kontakte fizike, fletëvotimet nuk munden me qenë të kontaminuar”.



Kryeshefi i Sekretariatit të KQZ-së, Yll Buleshkaj njoftoi se në total do të jenë 1 544 vëzhgues për këto zgjedhje, raporton EO.