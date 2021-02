KQZ-ja njofton për masat që duhet të zbatohen në ditën e zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditura masat të cilat duhet të zbatojnë qytetarët në ditën e zgjedhjeve.

KQZ ka bërë thirrje që të respektohen masat antiCOVID, ndërkaq thekson se duhet të mbahet distanca fizike në momentin që qytetarët janë në vendvotime.

Njoftimi i plotë:

KQZ njofton të gjithë qytetarët me të drejtë vote për masat që duhet t’i zbatoni në ditën e zgjedhjeve.Për të votuar duhet të mbani maskë mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe gojën;Mbani distancë fizike 2 metra derisa prisni në radhë për të hyrë në qendër të votimit dhe në vendvotim;Gjatë hyrjes në vendvotim dezinfektoni duart;Pas dezinfektimit të duarve, prezantoni dokumentin e identifikimit dhe hiqni maskën mbrojtëse me qëllim që të identifikoheni nga anëtari i vendvotimit;Pas identifikimit, rivendoseni maskën;Pas kësaj ju duhet të merrni fletëvotimin dhe të hyni në kabinën e votimit për të votuar dhe në fund vendoseni fletëvotimin në kutinë e votimit;Në dalje të vendvotimit ju duhet t’i dezinfektoni serish duart.Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për zbatimin e këtyre masave të domosdoshme me qëllim të mbrojtjes së shëndetit.Për informata shtesë kontaktoni këtë linjë ndihmëse pa pagesë: 0800 55 555.