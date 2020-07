Kosovarët ikin për Shqipëri gjatë fundjavës, mbi 15 mijë kanë hyrë vetëm brenda dy orëve

Te panumërta ishin mjetet dhe qytetarët e Kosovës që kaluan kufirin për në Shqipëri.



Pika kufitare e Morinit u ngarkua qe në orët e para të mëngjesit. Edhe pse një mot me reshje shiu, qytetarët e Kosovës nuk janë ndalur as këtë fundjavë për të pushuar në bregdetin shqiptar.



Pavarësisht pandemisë, mëngjesi i sotëm shënoi një tjetër rekord me qytetarë e mjete që hynë në Shqipëri përmes Morinit. Të preferuarat mbeten qytetet bregdetare Shëngjin, Velipojë e Durrësi, por tashmë harta e pushimeve për Kosovarët është zgjeruar deri në tre ishujt e Ksamilit në jug…



“Po iki në Shqipëri për pushime, në Shëngjin. Do zbatojmë masat për COVID-in dhe kam marë maskat,”-shprehet një qytetarë i Kosovës.



“Jam nisur për në Shqipëri për të kalur një pushim një javor. Kam marë maskat dhe dezinfektues,”-deklaron një tjetër pushues.



“Po udhëtoj nga Peja dhe po shkoj për të pushuar e për të harruar pandeminë. Po iki për t’u relaksuar pasi më pëlqen bregdeti shqiptar,”-thotë një tjetër pushes.



“Jam nisur për në Shëngjin. Do rrimë për fundjavë dhe më pas do kthehemi në Kosovë. Unë se besoj koronavirusin,”-deklaron një tjetër.



Vetëm në dy orë, në Morinë kanë hyrë me shumë se 15 mijë qytetarë. Policia kufitare, e cila punoi me kapacitet të plotë të sporteleve, vijoi procedurën e përshpejtuar të kalimeve për shkak të fluksit të lartë të automjeteve.