Komuna e Malishevës lejon disa veprimtari të punojnë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, sot e ka mbajtur një takim të zgjeruar të Shtabit Emergjent Komunal për menaxhimin e situatës me COVID-19 dhe përfaqësuesve të subjekteve politike në Kuvendin e Komunës, ku është shqyrtuar situata aktuale atje.

Në këtë takim është bërë propozimi për lejimin edhe të disa veprimtarive tjera të punojnë, pas vendimit të mëhershëm për ndalimin e veprimtarive të subjekteve afariste, njofton Komuna e Malishevës.

“Pas shqyrtimit të situatës, me propozim të shtabit komunal dhe në pajtueshmëri edhe nga përfaqësuesit e subjekteve politike në KK të Malishevës, u mor vendim për plotësimin e urdhëresës 01/247, përmes së cilës lejohen të punojnë edhe disa veprimtari tjera afariste”, thuhet në kumtesë, transmeton Klan Kosova.

“Veprimtaritë të cilat do të lejohen të punën nga dita e nesërme (e martë, 21.042020), janë këto: pikat e shitjes së derivateve dhe gazit, kompanitë që merren me grumbullimin e grurit dhe furnizimit me miell, ato të grumbullimit të qumështit, kompanitë bankare dhe përfaqësitë të cilat bëjnë transfere të parave, fabrikat e përpunimit të letrës, shërbimet e internetit dhe kabllovikut, depot që merren me furnizim të materiali ndërtimor, automekanikët, gomisterët dhe autolarjet”.

Veprimtaritë tjera vazhdojnë të mos lejohen të punojnë, deri në një vendim tjetër.