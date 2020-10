Koeman deklarohet para ndeshjes Barcelona – Real Madrid

Ronald Koeman është paraqitur në konferencë për shtyp para ndeshjes mes Barcelonës dhe Real Madridit.

Barcelona të shtunën me fillim nga ora 16:00 në ‘Camp Nou’ pret Real Madridin, shkruan lajmi.net.

‘Los Blancos’ në këtë ndeshje hyjnë pas dy humbjeve radhazi, në La Liga nga Cadiz dhe në Ligën e Kampionëve nga Shakhtar.

I pyetur në lidhje me momentin e keq të Real Madrid, Koeman është shprehur: “Është e çuditshme të mos kesh tifozë për të krijuar atmosferën. Ndoshta Real Madrid nuk ishte në nivelin e tyre. Kjo do të thotë se ata vijnë me një nivel të ulët. Ata dinë të përballojnë këtë presion. Nuk mendoj se ky moment do të ketë ndikim”.

Sa e rëndësishme është të fitosh kundër Real Madridit: Është e rëndësishme: Ju mësoni dhe rrisni besimin tuaj nëse fitoni ndeshjet. Lojtarë e meritojnë atë për punën që janë duke e bërë çdo ditë. Ata tregojnë ambicie duke luajtur me një sistem që nuk është ai me të cilin janë mësuar më shumë. Dhe mbi të gjitha, përqendrohuni në lojë pas loje. Mbi të gjitha, duke pasur një motiv të shkëlqyeshëm për të luajtur këto ndeshje me qetësi”.