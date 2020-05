Koci: Pezullohet dekreti për mandatarin Hoti

Gjykata Kushtetuese ka aprovuar kërkesën e Lëvizjes “Vetëvendosje” për pezullimin e dekretit të presidentit të vendit, Hashim Thaçi, për kryeministrin e ri, Avdullah Hoti.

Kjo u bë e ditur nga avokati, Arianit Koci.

“U pezullu! S’kishte rrugë tjetër. Kosova s’po mundet me nje Qeveri e lere më me dy. Gjykata Kushtetuese po e ndërton narracionin se Kosova është shtet normal me politikane adoleshenta. Mos u ngutni priteni njoftimin me shkrim. Le te mos kuptohet ky status si presion mbi asnjërën pale”, ka shkruar ai.