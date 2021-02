​Me datën 23 Shkurt 2021 Kryesia e Këshillit Turk ka ndihmuar me karroca dy fëmijë me nevoja të veçanta në qendren e kujdesit për fëmijë në Shtime.

Projekti është financuar nga ana e Republikës së Turqisë.

​Turqia do të jetë gjithmonë e kënaqur që t’i ndihmojë qytetarët në nevojë në çdo cep të Kosovës dhe me anë të kësaj t’i forcojë edhe më tepër marrëdhëniet vëllazërore me Kosovën.