Këto janë masat e reja të Qeverisë pas rritjes së numrit të rasteve me COVID-19

Për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me #COVID19

, sot kemi filluar kthimin e disa prej masave! Varësisht nga rezultatet, do të vazhdojmë marrjen e masave të reja në kuadër të Komitetit për koordinimin dhe vlerësimin e situatës emergjente me COVID19.





Institucionet e Kosovës duhet të punojnë vetëm me staf esencial;



Do të mbyllen sektorët në të cilët ka raste të paraqitura me infeksion;



Duhet të ketë kontrolle rigoroze për të infektuarit, që të mbahen në izolim 2-javor;



Inspektorati sanitar duhet të marrë masa në përputhje me ligjin!



Situata është nën kontroll, por e brishtë, prandaj jemi të obliguar që gjatë gjithë kohës të mbajmë maska, të mbajmë distancën sociale dhe higjienën personale!