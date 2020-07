Kështu pritet të duket BMW M3

Fansat e BMW-së duket se po mësohen dalëngadalë me pamjen e re stilistike që kompania po e përdor në makinat e reja të saj.

Kështu që me siguri do të ketë dukshëm më pak zhurmë rreth modeleve të ardhshme që do të ndërtohen në formë të ngjashme, transmeton lajmi.net.

Midis tyre janë edhe modelet BMW M4 dhe M3 të paralajmëruar më herët, prototipet e “kamufluara” të së cilës tashmë mund të vërehen këto ditë në rrugët evropiane.

Këto pamje u vizualizuan dhe u krijuan duke parë këto modele vetëm të kamufluara dhe mbase mund të ketë vetëm ndryshme të lehta dhe të vogla, sepse në “vija të trasha” BMW M3 pritet të duket si më poshtë.