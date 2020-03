Kastrati ndihmon 50 familje me gjëra ushqimore dhe higjienike në Klinë

Komuna e Klinës është e para që ka hyrë në karantinë.

Kjo komunë ka kërkuar ndihmë, pasi që familjet kanë mbetur të izoluara dhe kanë nevojë për ushqim dhe gjëra tjera higjienike.

Shoqata bamirëse “Jetimat e Ballkanit”, në bashkëpunim me Komunën e Klinës u kanë ndal në ndihmë 50 familjeve skamnore në këtë qytet.

Atyre u janë shpërndarë gjëra ushqimore dhe higjienike.

Kjo ndihmë u bë në bashkëpunim me Komunën e Klinës.

Ndërsa njoftimin e ka bërë të ditur, drejtori i kësaj shoqate, Halil Kastrati.

Ky është statusi i tij në fcb:

Lehte nuk e kemi por me u ndale nuk do te ndalemi

Sot ishim ne Kline!

Per te ju gjendur afër nevojtareve stafi jone sot ishin ne komunën e Klinës dhe i ndihmuam 50 familje nevojtare me gjera ushqimore, higjienike dhe me nga një thes 25kg miell.

Gjate këtyre ditëve i kemi furnizuar te gjitha familjet qe i kemi te regjistruara ne kuzhinat tona ne Prizren dhe Janjeve

Neser plani jone eshte ta ndihmojm komunën e Malisheves dhe do te vazhdojm edhe komunat tjera

O Zot ruaje popullin tone dhe mbare njerzimin si dhe shperblej bamiresit