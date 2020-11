Qeveria e Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë vendosur masën e izolimit në vend gjatë fundjavës.

Këto masa po i respektojë edhe kafiteritë në Prishtinë të cilat mëngjesin e sotëm janë të mbyllura.

Ndërkohë, të pakënaqur me masat e reja anti-Covid, Shoqata e Gastronomeve të Kosovës sot duke filluar nga ora 12:00 do të zhvillojë një aktivitet simbolik para lokaleve të tyre, duke krijuar zhurmë me tenxhere dhe me lugë.