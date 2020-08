Javën e ardhshme temperaturat deri në 32 gradë

Java e ardhshme do të karakterizohet me mot të ndryshueshëm, me vranësira dhe intervale më të gjata me diell. Vranësirat herë-herë, pasdite do të shoqërohen me reshje lokale shiu.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, thotë se reshjet përgjithësisht në gjithë territorin do të jenë shumë më të ulëta se reshjet e fundit të javës që po e lëmë. Temperaturat do të shënojnë rritje graduale në të dy vlerat ekstreme, transmeton lajmi.net.

Minimalet do të lëvizin ndërmjet 16-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 27-32 gradë Celsius.

Indeksi UV do të jetë i lartë në orët e mesditës, prandaj këshillat e IKSHP janë në fuqi. Do të fryjë erë nga drejtimet veriperëndim dhe juglindjeje me shpejtësi 1-9m/s.