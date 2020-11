Javën e ardhshme do të fillojë procesi i zhvarrimit në Kizhevak të Serbisë

Javën e ardhshme do të nisin gërmimet për nxjerrjen e mbetjeve mortore që u gjetën në varrezën masive në Kizhevak të Serbisë, e që dyshohet të jenë të civilëve shqiptarë të vrarë gatë luftës në Kosovë, në vitin 1999. Për fillimin e gërmimeve ka dhënë leje Gjykata e Lartë në Beograd. Këtë e ka konfirmuar për Radio Kosovën koordinatori i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Kushtrim Gara.

Në muajin dhjetor do të fillojë procesi i zhvarrimit në Kizhevak të Serbisë, ku janë gjetur mbetje kockore të shqiptarëve të vrarë gjatë vitit 1999. Ndërkaq zbulimi i lokacionit është bërë me ndihmën e imazheve satelitore.

Kushtrim Gara, koordinator i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur për Radio Kosovën, shprehet se në Kizhevak janë duke u bërë përgatitjet logjistike për fillimin e punës së gërmimit dhe zhvarrimit.

“Presim që shumë shpejt të kemi datën e fillimit të gërmimeve, potencialisht është java e ardhshme”, tha ai.Gara sqaroi se tashmë pala e Kosovës ka dërguar emrat e ekipit që do të marrë pjesë në gërmime dhe do të jenë të pranishëm në të gjitha fazat e procesit të zhvarrosjes. Gara tha se në Kizhevak i gjithë procesi i gërmimeve do të bazohet edhe në rekomandimet e delegacionit të ekspertëve mjeko-ligjorë të Kosovës.Edhe kushtet atmosferike sipas Kushtrim Garës, mund të jenë pengesë për nxjerrjen e mbetjeve mortore nga kjo varrezë masive.“Kërkesat tona do të bazohen edhe në rekomandimet e ekspertëve tanë mjeko-ligjorë, që do të jenë pjesë e këtij procesi. Sigurisht që delegacioni i Kosovës në kuadër të grupit punues do të insistojë që gërmimet të vazhdojnë gjithsesi dhe sa më parë të dihet epilogu o këtij rasti dhe mbetjet mortore t’u kthehen familjeve,”, tha ai.

Që nga viti 2001 e deri më sot, në territorin e Serbisë, në 4 lokacione, janë gjetur varreza masive me 941 trupa të shqiptarëve të vrarë në Kosovë. Për herë të fundit, varrezë masive është zbuluar në vitin 2013, në Rudnicë, në jugperëndim të Serbisë, në afërsi të vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në Jarinjë. Aty janë gjetur mbetjet mortore të 52 personave.