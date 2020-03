Ja sa u shit ora e xhepit e Sulltan Abdülhamid II

Një orë e artë xhepi që i përkiste Sulltan Abdülhamid II, u shit për 1.1 milion Lira (180,000 dollarë) në një ankand në Stamboll.

Ora është një nga 300 artifaktet që ishin vënë në shitje në ankandin e aritit osman.

Interesi për ankand u rrit shumë pasi shitja e orës së xhepit u be me dije ditë më parë. Ofertat për orën e sulltanit filluan me 180,000 lira, por pastaj u shit per një ofertë rekord prej 1,1 milion lira. Tani e tutje, artifakti i takon Sebahattin Yıldız, kryetarit të Yıldızlar SSS Holding.

Sulltani Abdülhamid II, i cili mbretëroi si sulltan i Perandorisë Osmane nga vit 1876 deri në 1909, njihet si prej me te sukseshmeve ne historine e perandorise. /Mesazhi/