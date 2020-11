Kryeministri Hoti ka njoftuar se të gjitha masat e reja të publikuara sot në konferencë do të hyjnë në fuqi të premten në orën 19:00.

Hoti ka njoftuar se sot do të mbahet një mbledhje virtuale e Qeverisë, ku do të hidhen në votim, ndërsa dy ditë më pas do të hyjnë në fuqi.

Hoti ka treguar kategorizimin e masave varësisht numrit të rasteve në komuna.