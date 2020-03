Italia merr masa të reja për të parandaluar përhapjen e Covid-19

Italia ka marrë masa të reja për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri (Covid-19), transmeton Anadolu Agency (AA).

Në kuadër të një udhëzimi të nënshkruar nga ministri italian i Shëndetësisë, Roberto Speranza, në të gjithë vendin është ndaluar frekuentimi në parqe dhe lulishte si dhe të gjitha aktivitetet publike.

Në udhëzimin e ri, parashikohet që qytetarët të bëjnë aktivitete sportive individuale vetëm në afërsi të shtëpive dhe ruajten e distancës prej 1 metër mes personave.

Sipas udhëzimit të ministrit Speranza ndalohen edhe udhëtimet drejt shtëpive të dyta dhe atyre verore, mbyllen bufetë që shesin ushqime dhe pije përgjatë hekurudhave dhe buzë liqeneve, me përjashtim të bufeve që ndodhen nëpër autostrada, në spitale dhe aeroporte.

Masat në fjalë do të jenë të vlefshme deri më 25 mars dhe nëse do të jetë e nevojshme do të zgjaten.

Sipas lajmeve në shtypin italian, thuhet se disa ekspertë presin që mes 23 dhe 28 marsit të arrihet kulmi në numrin e personave ku virusi do të përhapet.

Sipas një dekreti të firmosur më 9 mars nga kryeministri italian, Giuseppe Conte, u vendos ndalesa deri më 3 prill e lëvizjes së lirë në të gjithë vendin, zbatimin e masave të karantinës së rreptë që kufizon hyrjet dhe daljet nga shtëpia përveç nevojave të detyruara si dhe pezullimin e arsimit në të gjitha nivelet e shkollave, përfshirë edhe universitetet si dhe pezullimin e të gjitha aktiviteteve sportive.

Për shkak të koronavirusit në Itali kanë vdekur 4.032 persona ndërsa 37.860 të tjerë janë në trajtim.