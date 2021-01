Ish-ushtarja e UÇK-së ftohet nga Specialja

Ajo do të paraqitet në zyrat e EULEX-it në Fushë Kosovë me 26 janar.

Postimi i plotë i Musliut:

Çlirimitaret e Kosovës krenar po përballen me betejën e fundit për Kosovën. Rreshtit Çlirimitar edhe njëher është ftuar ti bashkohet edhe Sadete Doda-SHOTA. Ajo me datën 26.01.2021 do te paraqitet në zyrat e EULEX-it në Fushë Kosovë.

Çlirimitaret do kthehen faqebardhe por si do jetojne me turpin mjeranet qe deponuan dosje në Hage!