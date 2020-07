Isa Mustafa përkrah fuqishëm ndërtimin e Xhamisë, dënon protestën: Të krenohemi që jemi muslimanë

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka reaguar për protestën e sotme të mbajtur në Prishtinë, kundër ndërtimit të Xhamisë së Madhe.



Me anë të një postimi në Facebook, ai ka thënë se protestat janë pjesë e ekspozimit demokratik, por kjo e sotmja sipas tij tregon “inferioritetin tonë”, që të pajtohemi se jemi 95% muslimanë.



“Por, në vend që të turpërohemi, do duhej të krenohemi, ashtu siç krenohen të gjithë njerëzit e botës për besimin e tyre në zot, për objektet e tyre monumentale fetare, pa marrë parasysh sesi e demonstrojnë besimin e tyre, si muslimanë, katolikë, ortodoksë, protestantë”, ka shkruar ai.



Sipas Mustafës, s’ka asnjë arsye që dikujt t’i pengojë një xhami, katedrale apo kishë e madhe në Prishtinë.



Në këtë kontekst, ai ka inkurajuar kryetarin aktual të kryeqytetit, Shpend Ahmeti, të ofrojë zgjidhjen më të mirë të mundshme për ndërtimin e kësaj xhamie.



Postimi i plotë i Mustafës në Facebook:



Miq të nderuar

Protestat janë pjesë e ekspozimit demokratik. Sikurse, kjo e sotmja kundër ndërtimit të Xhamisë së Madhe në Prishtinë.

Protesta tregon edhe kompleksin e inferioritetit tonë që të pajtohemi se jemi këta që jemi, rreth 95 perqind muslimanë. Por, në vend që të turpërohemi, do duhej të krenohemi, ashtu siç krenohen të gjithë njerëzit e botës për besimin e tyre në zot, për objektet e tyre monumentale fetare, pa marrë parasysh sesi e demonstrojnë besimin e tyre, si muslimanë, katolikë, ortodoksë, protestantë….

Tendenca që të diktosh besimin dhe objektet fetare, nuk përkon me respektimin tonë të ndërsjell dhe as me respektimin e vetëvetes. Pse duhet të na pengojë një xhami e madhe, një katedrale, një kishë në Prishtinë. Qytetet më tëdha ua kanë vënë qytetarë të tyre vendet më të mira për xhami, siç është Londra. Është Tirana. Këtë e kam bërë edhe unë sa isha Kryetar i Prishtinës.

E inkurajoj Kryetarin Ahmeti të vazhdojë me ofrimin e zgjidhjes më të mirë për ndërtimin e kësaj xhamie.



Të mundohesh që të paraqitesh ai që nuk je, s’është asgjë më pak sesa primitivizëm.